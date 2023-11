Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Košicami sa stavia už polstoročie, Ficova vláda sľubuje urýchliť výstavbu ciest

Urýchliť prípravu a výstavbu zostávajúcich úsekov diaľnic D1 a D3 a rýchlostnej cesty R4 má projektový tím dotknutých rezortov. Ten má eliminovať akékoľvek časové prieťahy pri vydávaní stanovísk a povolení od štátnych orgánov.

Štvrtá vláda Roberta Fica (Smer-SD) sa k vytvoreniu takejto pracovnej skupiny zaviazala vo svojom programovom vyhlásení v časti o doprave.

Vládny kabinet Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS bude na Úrade pre verejné obstarávanie iniciovať vytvorenie špecializovaného odvolacieho útvaru za účelom zvýšenia efektívnosti verejného obstarávania kľúčových investícií a projektov strategickej infraštruktúry. Sľubuje vyvinúť maximálne úsilie pre akceleráciu prípravy, výstavby a modernizácie jednotlivých úsekov cestnej a železničnej infraštruktúry.

Chce tiež významne znížiť počet mostov na cestách I. triedy, ktoré sú vo veľmi zlom a havarijnom technickom stave. Aj táto vláda plánuje zabezpečiť finančné a legislatívne podmienky pre realizáciu mostného programu, aby sa neopakoval útlm pri príprave cestných stavieb z obdobia posledných vlád.

Mieni zabezpečiť realizáciu rekonštrukcií prioritných mostných objektov. „Vláda dokončí proces prechodu na európske mýto a spustenie „národného“ mýtneho systému,“ vyplýva z programu.

Vláda chce v železničnej doprave aktívne presadzovať také riešenia budovania železničnej infraštruktúry, ktoré umožnia na vybraných úsekoch trate Žilina – Košice jazdiť vlakmi rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu.

Zároveň avizuje, že zabezpečí moderné medzinárodné vlakové spojenie Bratislavy s Viedňou, Brnom a Prahou, ako aj Žiliny smerom na Ostravu. Tieto vlakové spojenia pritom už fungujú.

„Vláda sa zasadí za zreálnenie a zefektívnenie Plánu dopravnej obslužnosti a z neho vyplývajúceho lepšieho a kvalitnejšieho rozloženia vlakov v cestovnom poriadku,“ sľubuje kabinet s tým, aby sa neopakoval útlm v príprave železničných stavieb z minulosti.

V plánovanej liberalizácii železničnej osobnej dopravy vláda avizuje transparentné podmienky súťaží s dôrazom na zvýšenie kvality a efektivity poskytovaných služieb.

„Vláda vytvorí podmienky na presun tovarových tokov z cestnej dopravy na udržateľnejšie druhy dopravy, najmä železničnej. Modernizácia železničných tratí bude prioritou čerpania finančných prostriedkov v Programe Slovensko,“ uvádza sa v dokumente.

Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorá sa stavia už polstoročie, neprepojila plynule západ a východ krajiny ani po viac ako 30 rokoch samostatnosti Slovenska a takmer 20-ročnom členstve v Európskej únii. Premiér Fico vo svojej prvej vláde (2006 – 2010) ambiciózne predpokladal dokončenie hlavnej domácej diaľnice do roku 2010. Dodnes sa tak nestalo napriek viacerým opatreniam na urýchlenie prípravy a výstavby a je otázne, či sa to podarí aspoň do roku 2030 alebo až po ňom. Dva kľúčové úseky D1 pri Žiline a Ružomberku s tunelmi Višňové a Čebrať, ktoré sú vo výstavbe ešte z čias druhej Ficovej vlády (2012 – 2016), meškajú s dokončením zatiaľ štyri, resp. šesť rokov. Nestihli ich dokončiť v pôvodných termínoch počas predošlého spoluvládnutia Smeru s partnermi (2016 – 2020), motoristi by ich mali začať využívať najskôr o dva roky, ak ich dostavbu opäť niečo nepredĺži. Posledný nerozostavaný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami, a to Turany – Hubová, sa ešte stále ani len nesúťaží. Uvažované pokračovanie D1 od Košíc k hraniciam s Ukrajinou môže mať význam pre rozvoj dopravy aj v súvislosti s očakávanou povojnovou obnovou nášho východného suseda.