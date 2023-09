Voľby v Trnave využíva iniciatíva Dajme stop parkovaciemu teroru na zber podpisov, dostala sa do konfliktu s komisiou

Voľby do Národnej rady SR využil v Trnave petičný výbor na zber podpisov pod petíciu za zrušenie terajšej parkovacej politiky v meste.

V Trnave je pre parlamentné voľby otvorených 46 volebných miestností, v blízkosti mnohých sú aj zberači podpisov pod petíciu. Na niekoľkých miestach vznikli konflikty medzi volebnými komisiami a dobrovoľníkmi, ktorí zbierajú podpisy.

Vytláčali ich z areálov

„Okrem prívetivosti sme sa stretli aj s tým, že členovia volebných komisií vytláčali našich ľudí z areálov, kde prebiehali aj voľby,“ povedal predseda petičného výboru Rudolf Krajčovič.

Takýto problém vznikol podľa neho pri volebných miestnostiach, ktoré sú v škole na Spartakovskej ulici. K slovnej potýčke Krajčoviča s vedúcou organizačného odboru Mestského úradu v Trnave Martinou Stanovou došlo pred volebnými miestnosťami na Mozartovej ulici.

Voľby majú prednosť

Stanová trvala na tom, aby petičiari nezastavovali ľudí pri príchode do volebných miestností, ale až po tom, ako odvolia, pretože voľby do Národnej rady SR majú prednosť. Krajčovič ju zasa upozornil na to, že nemôže zasahovať do petičného práva občanov.

Petičný výbor iniciatívny Dajme stop parkovaciemu teroru chce dosiahnuť vyhlásenie miestneho referenda o parkovacej politike v Trnave. Mestské zastupiteľstvo by podľa zákona o obecnom zriadení muselo referendum vyhlásiť, ak by petíciu podporilo najmenej 30 percent oprávnených voličov, čo je v prípade Trnavy asi 16-tisíc ľudí.