Vodiči, rátajte s komplikáciami. Tunel Bôrik aj úsek D1 budú počas noci zatvorené

Diaľnica D1 v úseku Mengusovce – Poprad-Západ vrátane tunela Bôrik bude počnúc utorkovým dňom v nočných hodinách úplne uzavretá. Dôvodom je údržba tunela. Informovali o tom policajti na sociálnej sieti. Trasa obchádzky povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dnes od 20:00 do 6:00 nasledujúceho dňa bude uzavretá ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu, od 20:30 do 6:00 aj pravá tunelová rúra v smere na Prešov. V rovnakom časovom intervale bude platiť uzávera aj v noci z 21. na 22. mája. Zo štvrtka na piatok bude pravá tunelová rúra uzavretá od 20:00 do 6:00, ľavá v smere na Žilinu od 20:30 do 6:00. Polícia žiada v tejto súvislosti vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.