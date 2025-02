Vodiči, pozor. Na D1 medzi Voderadmi a Sencom vás čakajú obmedzenia, v tomto čase sa privravte na zdržanie

Vodiči musia od stredy do piatka počítať s dopravným obmedzením na diaľnici D1 medzi Voderadmi a Sencom. Ako informuje hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hálek, čiastočná uzávierka bude platiť od stredy 26. februára od 7:00 do piatka 28. februára 2025 do 18:00 na diaľnici D1 medzi križovatkami Voderady – Senec východ. Dôvodom sú opravy poškodeného záchytného bezpečnostného zariadenia a rímsy na moste cez Vištucký potok.

Doprava v danom úseku bude vedená v ľavom, teda vnútornom jazdnom pruhu v smere do Bratislavy. Stavebné práce budú vykonávať v denných hodinách od 7:00 do 18:00, pričom vo večerných a nočných hodinách bude diaľnica plne prejazdná.

Polícia vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, dôsledné sledovanie dočasného dopravného značenia a dodržiavanie pokynov polície.