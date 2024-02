Vo Vysokých Tatrách uvažujú nad výstavbu cyklotrasy popri električke, podľa primátora to nie je nereálne (video)

Vo Vysokých Tatrách sa zaoberajú myšlienkou vybudovania cyklotrasy v blízkosti dráhy električky z Popradu do Starého Smokovca.

Podľa primátora mesta Jozefa Štefaňáka v rámci oblasti cyklodopravy ide zatiaľ o jeden z posledných návrhov. Ako vysvetlil pre agentúru SITA, cyklotrasa by v smere od Popradu viedla po ľavej strane.

Zokruhované Tatry

Popri riešení autobusovej, električkovej či vlakovej dopravy v Tatrách označil primátor za dôležitú aj cyklodopravu. Mesto podľa jeho slov pracuje na cyklotrasách.

„Naším snom je mať celé Tatry zokruhované,“ poznamenal. Potenciál tak vidí aj v spomínanej trase popri trati Tatranských elektrických železníc.

„Jednak tam má štát vysporiadané pozemky, je tam ochranné pásmo, niekde až 60 metrov, teda nenachádzajú sa tam stavby, a profil nie je taký prudký,“ opísal Štefaňák. Cyklisti by tak podľa neho nemuseli absolvovať veľmi prudké stúpanie, čo by mohlo byť aj bezpečnejšie.

Kritický úsek

„Chceme to urobiť tak, aby mala cesta, cyklotrasa, dostatočnú šírku, aby sa, ak by to bolo potrebné, mohli záchranári v prípade potreby dostať k električke, rovnako aj hasiči. Stať sa môže hocičo,“ priblížil plány.

Pôvodne sa v prípade cyklotrasy podľa primátora hovorilo aj o návrhoch vybudovať ju okolo cesty spájajúcej Poprad a Smokovec.

Kritickým úsekom by však v tomto prípade mohla byť podľa jeho slov križovatka pri jednom z penziónov v Dolnom Smokovci.