Železničnej trati Piešťany – Vrbové odzvonil koniec, do roka ju nahradí cyklotrasa

Nevyužívanú železničnú trať medzi Piešťanmi a mestečkom Vrbové nahradí do roka cyklotrasa. Takmer 120-ročnú trať, ktorá sa o pár dní zmení na stavenisko, v utorok predstavitelia samospráv odovzdali stavebnej firme.

Primátori Piešťan, Vrbového a starostovia obcí Trebatice a Krakovany zo združenia Zelená cesta pripravovali túto cyklotrasu približne 15 rokov. Najväčší problém, ktorým bolo financovanie, pomohli vyriešiť milióny eur z plánu obnovy.

Združenie obcí Zelená cesta má od Železníc Slovenskej republiky nevyužívanú železničnú trať Piešťany – Vrbové prenajatú na desať rokov s možnosťou predĺženia prenájmu.

Po odstránení koľajníc, podvalov a časti štrkového lôžka bude na nej vybudovaná 7,3 kilometrová cyklotrasa s asfaltovým povrchom a šírkou tri metre.

Výstavba cyklotrasy

Železničnú trať z roku 1906 sa ako historické dedičstvo usilovali zachrániť predstavitelia občianskeho združenia Čango, plánovali ju využívať na turistické účely.

Proti bola verejnosť, ktorá organizovala cyklojazdy aj petície. Pridali sa aj dotknuté obce, ktoré postupne prijímali uznesenia o výstavbe cyklotrasy na telese železničnej trate. Veľmi si tak pomohli pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod budúcou cyklotrasou.

Starosta Trebatíc Juraj Valo pri poklepávaní základného kameňa cyklotrasy pripomenul, že o cyklistickom spojení Vrbové – Piešťany sa začalo hovoriť ešte v minulom storočí, prvé reálne kroky začali samosprávy robiť v roku 2008. Prostredníctvom združenia Zelená cesta sa podarilo získať na výstavbu cyklotrasy takmer päť miliónov eur.

Vytrvalosť a nezlomnosť predstaviteľov samospráv

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič ocenil vytrvalosť a nezlomnosť predstaviteľov samospráv, ktorí si išli za svojím cieľom cez všetky možné prekážky. K investíciám do infraštruktúry v tejto lokalite sa pridá aj kraj, ktorý pripravuje rekonštrukciu cesty.

Nová cyklotrasa bude podľa primátora Piešťan Petra Jančoviča významná z dôvodu bezpečnosti, ekológie, ale aj pre rozvoj turizmu. „V prvom rade je dôležitá bezpečnosť. Keď teraz na tej ceste vidíte, ako autá obchádzajú cyklistov, tak vám tuhne krv v žilách. Pre Piešťany je dôležité nielen bezpečné spojenie s Trebaticami, Krakovanmi a Vrbovým, ale my tam máme aj mestskú časť Kocurice. My už pracujeme na projektovej dokumentácii kratšej cyklotrasy zo Zelenej cesty do Kocuríc,“ povedal Jančovič. Dôležitým bude podľa neho aj napojenie regiónu na Piešťany, mesto cestovného ruchu, odkiaľ sa dá dostať na Vážsku cyklomagistrálu.

Demontáž železničného zvršku

Stavebná spoločnosť OHLA ŽS začne podľa riaditeľa Róberta Latiaka už v najbližších dňoch s demontážou železničného zvršku a sanáciou podložia, na ktoré pôjdu samotné konštrukčné asfaltové vrstvy. Zhotoviteľ si musí poradiť aj so sanáciou viacerých mostov. Podľa zmluvy má na práce dvanásť mesiacov.

V súčasnosti medzi Piešťanmi a Vrbovým neexistuje žiadna bezpečná cesta pre cyklistov. K dispozícii je len veľmi frekventovaná cesta II. triedy č. 499, ktorá nemá dostatočne široké krajnice a po ktorej jazdí najmenej 12 tisíc vozidiel denne.

Železničnú trať z Piešťan do Vrbového otvorili v októbri 1906, v druhej polovici minulého storočia jej úlohu preberali autobusy. Osobná preprava tu definitívne skončila v roku 1978.