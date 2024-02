Vo Vysokých Tatrách sa odľahčí individuálna doprava, verejná bude posilnená železničnou a autobusovou

Minimalizovať individuálnu dopravu a maximalizovať verejnú dopravu. Taký je zámer strategického dokumentu – Plánu udržateľnej mobility (PUM) regiónu Vysoké Tatry, ktorého príprava pokračuje.

Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak označil za kľúčové posilnenie železničnej i autobusovej dopravy. Do popredia sa má dostať kyvadlová doprava zo záchytných parkovísk a prestupných terminálov do sídel, k významným nástupným miestam turistických trás či lyžiarskym areálom.

Cieľom je odľahčenie dopravy v Tatrách

PUM regiónu Vysoké Tatry definuje na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja budúce potreby regiónu v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie rokov 2030, 2040 a 2050. Vymedzuje základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovuje priority a zahŕňa aj opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

Hlavným cieľom do budúcnosti je odľahčiť dopravu v Tatrách a potlačiť ju do podhoria. Aj o tom sa hovorilo počas stretnutia k príprave dokumentu v Starom Smokovci v piatok 2. februára. Autobusová doprava by mala byť podľa Bieľaka posilnená a doplnená.