Rožňava sa zapojí do IDS Východ, jeden lístok bude platiť pre mestskú aj regionálnu dopravu

Dopravu v Rožňave čaká zmena, od decembra bude platiť jeden spoločný lístok pre mestskú aj regionálnu dopravu. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), predplatné časové lístky platné v regionálnej doprave budú po novom slúžiť aj pre všetky dopravné služby v meste Rožňava. K zmene dôjde od 14. decembra 2025, Rožňava sa zapojí do Integrovaného dopravného systému Východ (IDS Východ).
MHD aj regionálne autobusové spoje budú mať rovnaké prepravné a tarifné pravidlá, rovnaké zľavy aj pravidlá. Košická župa je partnerom projektu.
Novinkou budú predplatné lístky
„Pre cestujúcich to znamená, že už si nebudú musieť kupovať dva lístky – jeden na regionálny autobus a druhý na MHD. Stačí jeden lístok, ktorý platí pre obe dopravy. Veľkou novinkou budú aj predplatné lístky, ktoré umožnia neobmedzené cestovanie po meste, ale aj do okolitých obcí a pritom sú výhodnejšie a lacnejšie než každodenné kupovanie lístkov. Novinka prináša jednoduchšie cestovanie, úsporu času aj peňazí a môže pritiahnuť aj nových cestujúcich,“ objasnil predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Ceny cestovného sa zjednotia, vychádzať budú z počtu prejdených zón. Rožňava a blízke obce Čučma, Krásnohorské Podhradie, Jovice, Brzotín, Kružná, Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré a Betliar budú v zóne 600. Pre tú platí jednotná tarifa, a to aj pre jednorazové aj časové predplatné lístky. Mesačný lístok na 30 dní pre túto zónu stojí 19 eur, lístky s dlhšou platnosťou, štvrťročnou, polročnou alebo ročnou, sú cenovo ešte výhodnejšie.
„Tento systém má uľahčiť každodenné dochádzanie do práce či školy a zároveň znížiť náklady pravidelných cestujúcich. Predplatné lístky si cestujúci budú môcť zakúpiť na dopravnú kartu v zákazníckom centre na stanici alebo cez e-shop dopravcu,“ uvádza KSK.
Deti, žiactvo, študentstvo, a tiež ZŤP osoby a seniori nad 63 rokov majú 50-percentné zľavy na lístky. Občania starší než 70 rokov, darcovia krvi a tehotné ženy môžu využiť 80-percentné zľavy, avšak sú viazané na dopravnú kartu s príslušným nárokom na konkrétnu sociálnu zľavu. Zľavy kompenzuje KSK.
Zmeny sa dotknú aj spojov
Župa upozornila, že zmeny zasiahnu aj trasy a časové harmonogramy spojov. „Nové linky sú navrhnuté tak, aby každý deň efektívne prepájali kľúčové body mesta – železničnú a autobusovú stanicu, sídlisko Juh, nemocnicu a centrum mesta. Cieľom je, aby sa v prestupných uzloch stretávalo viac liniek v rovnakom čase, čo umožní plynulé a systematické prestupy,“ priblížil riaditeľ IDS Východ Radovan Hužvík. Doplnil, že nový systém tiež posilní prepojenie medzi autobusovou a železničnou dopravou, zabezpečiť by mal aj lepšie nadväznosti spojov, aby cestujúca verejnosť mohla spoľahlivo prestupovať z vlaku na autobus, a opačne.
Dopravné služby objednáva a financuje košická župa. Na území samotného mesta Rožňava si vybrané úseky troch autobusových liniek spolufinancuje mesto. Ide o linky č. 606 medzi Nadabulou, Rožňavou AS a Čučmou, taktiež o linku č. 616 v úseku Rožňava, sídlisko Juh, Kružná, a napokon linku č. 626 medzi Nadabulou, Rožňavou, sídliskom Juh a železničnou stanicou v Brzotíne.
„Touto spoluprácou dosiahneme nižšie výdavky z rozpočtov objednávateľov na zabezpečenie verejnej osobnej dopravy a cestujúci získajú jednotný dopravný a tarifný systém s lepšou koordináciou dopravných služieb na prestupných miestach. Súčasťou systému bude aj nová vizuálna identita – označené zastávky, informačné tabule a jasné značenie liniek, ktoré uľahčia orientáciu aj menej skúseným cestujúcim,“ uviedol primátor mesta Rožňava Michal Domik.