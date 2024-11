Verejné obstarávanie na autobusového dopravcu pre juh Trnavského kraja zrušili, jediná ponuka bola predražená

Trnavský samosprávny kraj zrušil verejné obstarávanie na poskytovanie služieb regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre okresy Dunajská Streda a Galanta.

V určenej lehote prišla len jedna ponuka, navrhovaná cena bola o takmer 30 percent vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola vyčíslená na 36 miliónov eur. Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje v takomto prípade verejné obstarávanie zrušiť.

„Komisia z ekonomického hľadiska ponuku vyhodnotila ako neprimeranú. Prijatím ponuky zo strany verejného obstarávateľa by došlo k nehospodárnemu a neefektívnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi,“ uviedol v oznámení o zrušení použitého postupu zadávania zákazky riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja Peter Markovič. Kraj podľa tohto dokumentu verejné obstarávanie zopakuje.

Vybraný dopravca by mal zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Dunajská Streda a Galanta v období od 1. januára 2026 do konca roku 2028. V ďalšom období Trnavský samosprávny kraj uvažuje so zriadením právnickej osoby, ktorá by bola oprávnená poskytovať dopravné služby.

Prímestskú autobusovú dopravu v Trnavskom kraji v súčasnosti zabezpečujú traja dopravcovia. V Trnave a okolí Arriva Trnava, na juhu kraja SAD Dunajská Streda a na Záhorí SKAND Skalica.