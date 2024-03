V Žarnovici budú rekonštruovať most, vodiči by sa mali pripraviť na kolóny v meste

Mesto Žarnovica upozorňuje na plánovanú zmenu v organizácii dopravy, ktorá sa začne v piatok 15. marca a potrvá do konca júna. Dôvodom je rekonštrukcia mosta na Bystrickej ulici na križovatke ulíc Bystrická, Námestie SNP, Potočná a Hronská ulica.

Radnica žiada obyvateľov mesta a všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a ohľaduplnosť počas realizácie stavby, nakoľko sa predpokladá, že budú v danom mieste vznikať kolóny.

„Prejazd cez most bude zabezpečený cez jeden jazdný pruh a doprava bude regulovaná svetelným signalizačným zariadením a regulovčíkmi. Pre nákladnú dopravu bude z Partizánskej cesty odklonený smer jazdy doľava na ulicu Bystrickú, kde bude po krátkom úseku možnosť otočiť sa a ísť naspäť cez most v smere do Novej Bane,“ popisuje samospráva možnosti dopravy počas výstavby.

Rekonštrukciu mosta realizuje Banskobystrický samosprávny kraj a zhotoviteľom stavby je spoločnosť Metrostav DS a.s.