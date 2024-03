Diaľnicu D1 čaká úplné uzatvorenie, zbúrajú jeden z mostov (video)

Nová fáza na stavbe rozšírenia úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina a vybudovania jej križovatky s D4 na obchvate hlavného mesta odštartuje tento víkend. Nastáva tak zásadný posun v podobe výstavby nových náhradných vetiev. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu informovala, že ďalším výrazným krokom je odstránenie uzatvoreného mosta ponad D1, ktorý spája Ivanku pri Dunaji s Čiernou Vodou.

V sobotu 16. marca o 22:00 začnú s jeho plánovanou demoláciou, tieto práce chcú skončiť v nedeľu 17. marca o 12:00. Demolácia mosta si vyžiada celkovú uzávierku diaľnice D1 v úseku medzi bratislavskými Vajnorami a križovatkou Triblavina.

Uzatvorený úsek diaľnice

Pre demolačné práce bude úsek diaľnice D1 v dĺžke približne 4,5 kilometra uzatvorený. Keďže pred samotným uzatvorením diaľnice je nutné vykonať prípravné práce s dopravným značením, pre bezproblémovú dopravu odporúča NDS motoristom vyhnúť sa úseku už od 20:30 a využiť starú Seneckú cestu I/61, ktorá je určená ako obchádzková trasa počas uzatvorenia diaľnice od križovatky Zlaté piesky po križovatku Triblavina.

„Na obchádzkovú trasu motoristov navedie odbočenie v križovatke Triblavina (smer zo Žiliny do Bratislavy) a v smere von z mesta v križovatke Ivanka pri Dunaji,“ uviedli diaľničiari. Demolačné práce na moste a uzatvorenie diaľnice D1 naplánovali na víkendovú noc, aby minimalizovali dopad na dopravu. Po odstránení mosta sa začne s prípravou výstavby nového mostu nad diaľnicou podľa nových parametrov tak, aby sa už zohľadnila nová šírka D1.

Zachovaný počet jazdných pruhov

„Od nedele 17. marca odštartujú niekoľkomesačné práce na rozširovaní D1. Práce sú rovnako plánované tak, aby sa minimalizoval dopad na premávku,“ upozornila NDS. Počas prác na rozšírení diaľnice ostane zachovaný počet jazdných pruhov v danom úseku D1, ale budú zúžené a zníži sa maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Konkrétne v smere Bratislava – Žilina medzi 13. a 16. kilometrom, v opačnom smere medzi 17. a 13. kilometrom.

„Napriek maximálnej snahe je nevyhnutné rátať so zdržaniami najmä v dopravných špičkách,“ podotkli diaľničiari.

Rozšírenie úseku D1 pri Bratislave, vrátane kľúčového prepojenia D1 a D4, patrí medzi aktuálne najvýznamnejšie priority NDS. Dokončenie križovatky podľa nej zásadne pomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy. Nové náhradné vetvy budú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1. Neskôr to budú plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1/D4.

Základné rady pre motoristov

NDS v spolupráci s dopravnou políciou pripravila základné rady motoristom, ako zodpovedne jazdiť v zúžených pruhoch. „Motoristi by mali veľmi pozorne sledovať situáciu pred a za sebou, rešpektovať dočasné dopravné značenie, predovšetkým rýchlosť, a mali by svoju jazdu prispôsobiť tomu, že jazdia v zúžených jazdných pruhoch. Predovšetkým by to mala byť ohľaduplná jazda,“ povedal Rastislav Polakovič, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru.

„My budeme rovnako na mieste, dohliadať na to, aby sa každý účastník cestnej premávky dostal bezpečne do cieľa,“ uzavrel. Rady pre motoristov, ako správne jazdiť v zúžených jazdných pruhoch na diaľnici, si možno vypočuť v rozhovore s riaditeľom odboru dopravnej polície v najnovšom podcaste NDS po.DIAĽNICI Ako správne jazdiť v zúžených jazdných pruhoch na diaľnici.