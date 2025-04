V Trnave pribudne veľké záchytné parkovisko, betónovú plochu si mesto prenajalo od súkromnej firmy

Trnava zriadi veľké záchytné parkovisko na Strojárenskej ulici, čo je priemyselná časť mesta. Výhodou parkoviska bude jeho veľká kapacita, nevýhodou pomerne veľká vzdialenosť od obývanej časti mesta.

Veľkú betónovú plochu mestu na parkovanie prenajala podnikateľka Pavlína Matovičová prostredníctvom svojej firmy Trnavan. Pred mnohými rokmi tam bola autobusová stanica pre zamestnancov okolitých podnikov.

Parkovisko bude bezplatné

Nájom je zatiaľ dohodnutý len do konca júla, ale s opciou po schválení nájmu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava do 31. marca 2026. Dohodnuté nájomné za plochu viac ako 8 700 metrov štvorcových je 1000 eur plus DPH mesačne.

Trnavská radnica sa zaviazala plochu parkoviska vyčistiť od náletových kríkov a nánosov, všetky kanalizačné otvory zabezpečiť mrežami a poklopmi, čo už aj urobila. Ešte bude musieť zabezpečiť zvislé a vodorovné dopravné značenie a odložiť betónové panely, ktoré bránia vjazdu na parkovisko a výjazdu z parkoviska.

Podľa primátora Trnavy Petra Bročku bude záchytné parkovisko určené nielen pre osobné autá, ale bude tam vyhradený priestor aj pre autobusy. Parkovisko bude bezplatné, po jeho vybavení príslušným dopravným značením by mohlo byť k dispozícii v máji.

Pribudne aj ďalšie

V časti Trnava – juh bude aj ďalšie záchytné parkovisko na Coburgovej ulici. Trnava tu kúpila pozemky, na časti z nich bola pod nánosmi zeminy plocha s betónovými tvárnicami. Oplotené, osvetlené a kamerami monitorované parkovisko s kapacitou približne 200 miest má byť k dispozícii ešte v prvej polovici tohto roku.

Komu by sa vzdialenosť zo záchytných parkovísk do centra nepozdávala, môže využiť parkoviská s označením B, ktoré sú v blízkosti centra mesta a hodina parkovania tam stojí 60 centov.

V Trnave je zavedené platené parkovanie so zvýhodnením rezidentov, teda obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v určenej lokalite. Po zavedení tohto systému parkovania je dopyt po záchytných parkoviskách, ktoré by boli zadarmo.