V Trenčíne zo starého železničného mosta cez Váh do jesene 2026 vznikne voľnočasový Fiesta most - VIDEO, FOTO

Mesto Trenčín začína s premenou starého železničného mosta na zelený promenádny Fiesta most. Bude nielen spájať oba brehy Váhu, ale bude aj miestom, kde sa môžu ľudia stretávať, baviť sa a oddychovať. Môžu sa tam konať aj niektoré kultúrne a športové aktivity. Pôjde o jednu z nosných investícií projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026.

Revitalizácia mosta

Fiesta most bude podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka pre súčasnú aj pre ďalšie generácie významným doplnkom ku koloritu mesta.

Revitalizácia 255 metrov dlhého mosta podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej počíta s dopravným priestorom pre chodcov a cyklistov, s novým mobiliárom, veľkým množstvom zelene, osvetlením. Na moste budú aj trampolíny pre deti či lezecké steny.

Vizualizácia dvojpodlažného promenádneho a pobytového zeleného Fiesta mosta v Trenčíne. Trenčín, 23. január 2025. Foto: SITA/Mesto Trenčín

Most bude zastrešený a jeho strecha sprístupnená, povedú na ňu schodiská i výťah. Strešné podlažie mosta ponúkne oddychový mobiliár, zeleň, ale aj streetbalové ihrisko a možnosti na rôzne uličné hry, ako petang, šachy a podobne. Na moste pribudne aj päť objektov typu čajovňa, streetfood, kaviareň či reštaurácia.

Boj o most a negatívne referencie

Mesto Trenčín muselo o získanie mosta bojovať, inak by už podľa primátora Richarda Rybníčka ani nestál.

„Jeden z ministrov ho chcel rozobrať na šrot. Až po mnohých prevodoch a zápočtoch nám tento most ostal a zakomponovali sme ho do projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. Ale, aby toho nebolo málo a dosť, prišli patálie,“ povedal primátor Rybníček.

Patálie nastali vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa rekonštrukcie, ktoré sa začalo ešte v lete 2023 a trvalo až 18 mesiacov.

„Pôvodný víťaz súťaže neuniesol dôkazné bremeno toho, že ním ponúkaná cena je reálna a nie je mimoriadne nízka, a zároveň nedokázal rozptýliť naše pochybnosti o jeho spoľahlivosti, dôveryhodnosti a odbornosti, vzhľadom na jeho negatívne referencie,“ spresnil primátor Rybníček.

Zákazku napokon získala spoločnosť Adifex, jej hodnota je takmer 10,5 milióna eur. Z tejto čiastky 8 % zaplatí mesto zo svojho rozpočtu a zvyšok prefinancuje z nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Slovensko.

Adaptácia bývalého železničného mosta s chodníkom na zelený most s voľnočasovými aktivitami pre peších a cyklistov by mala trvať maximálne 20 mesiacov, do jesene 2026.

Keďže bude most staveniskom, všetci jeho užívatelia naň počas prác dočasne nebudú mať prístup. Na prechod z jedného brehu Váhu na druhý bude chodcom i cyklistom slúžiť starý cestný most.