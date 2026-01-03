Prešovský dopravný podnik zmodernizuje trolejbusové depo, má to stáť takmer 41 miliónov eur

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) urobil krok smerom k modernizácii trolejbusovej dopravy v meste. Spoločnosť realizuje verejné obstarávanie na modernizáciu údržbovej základne trolejbusov a výstavbu novej meniarne. Ide o jednu z najväčších investícií DPMP za posledné desaťročia, ktorej predpokladaná hodnota presahuje 33,2 milióna eur bez DPΗ (takmer 40,9 milióna eur s DPΗ).
Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, projekt počíta s rozsiahlu modernizáciou existujúcich objektov v areáli vozovne aj s výstavbou nových budov na voľných plochách. „Cieľom je vytvorenie modernej vozovne s potrebným zázemím pre údržbu a opravu vozového parku,“ uviedol Tomek.
Nová meniareň aj garáže
Súčasťou investície bude výstavba novej haly údržby trolejbusov, ako aj nových garážových objektov, ktoré umožnia odstavenie vozidiel v chránených vnútorných priestoroch. Ďalšou časťou projektu je výstavba štvrtej meniarne pre trolejbusovú prevádzku, ktorá bude umiestnená priamo v areáli vozovne. Nová meniareň má posilniť energetickú stabilitu a spoľahlivosť trolejbusovej siete v meste.
Mesto Prešov od 1. januára mení spôsob úhrad za vyhradené parkovacie miesta
Verejné obstarávanie je už vyhlásené a záujemcovia môžu predkladať svoje cenové ponuky do polovice februára 2026. Konečná cena projektu bude známa až po ukončení verejného obstarávania. Samotná realizácia stavby by mala po odovzdaní staveniska trvať najviac 28 mesiacov. Financovanie investície je plánované z kombinácie zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov dopravného podniku.
Nevyhovujúce technické zázemie
Areál vozovne DPMP bol vybudovaný začiatkom 60. rokov minulého storočia a dodnes funguje prevažne s pôvodným technickým vybavením. V uplynulých rokoch sa realizovali len čiastkové úpravy, ako výmena brán, okien či strešných svetlíkov. Technické zázemie je však podľa dopravného podniku dlhodobo nevyhovujúce, najmä v kontexte výrazného omladenia vozového parku.
DPMP v posledných rokoch zaradil do prevádzky desiatky nových trolejbusov vrátane parciálnych, no existujúce dielne a priestory už nezodpovedajú moderným technickým nárokom. Problémom je aj samotná dispozícia dielní, ktoré nie sú prejazdné a vyžadujú cúvanie vozidiel.