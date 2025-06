V mestskej časti Strážky zrekonštruovali cestu len za tri noci

Iba tri dni, respektíve tri noci, trvala rekonštrukcia časti cesty 1. triedy I/66 v Spišskej Belej, konkrétne v mestskej časti Strážky. Na pozitívny príklad obnovy cesty pod Tatrami upozornil na sociálnej sieti mestský poslanec a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak. Slovenská správa ciest začala s modernizáciou viac ako 600-metrového úseku v pondelok 23. júna, práce trvali do stredy.

„Výnimočne na tejto oprave je to, že tieto práce boli zrealizované počas troch nocí, v čase od 18:00 do 6:00 sa jeden deň frézovalo, následne sa počas ďalších dvoch nočných položili dve vrstvy nového asfaltu,“ ozrejmil Bieľak. Podarilo sa tak vyhnúť výrazným obmedzeniam v doprave. Daný úsek predstavuje spojnicu Kežmarku so Starou Ľubovňou.