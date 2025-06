Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zmenu tarify MHD, cestovné sa zvýši od 1. augusta

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zmenu tarify MHD. Za zmenu hlasovalo 18 poslancov, proti boli deviati a zdržalo sa šesť poslancov, z celkového počtu 33 prítomných.

Návrh predložil predseda predstavenstva a poverený riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Roman Danko. Cestovné sa zvýši od 1. augusta tohto roka.

Východiská pre aktualizáciu tarify

Dosiaľ posledná zmena tarify bola v júli 2023. Ako vyplýva zo schváleného materiálu, východiskami pre aktualizáciu tarify sú najmä zohľadnenie vplyvu konsolidácie na verejné financie, zavedenie transakčnej dane i zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 23 percent. Ako materiál ozrejmuje, zvýšenie DPH by pri nezmenenej výške tarify predstavovalo výpadok tržieb na úrovni 350 až 400-tisíc eur ročne. Transakčná daň zas pre DPMK znamená nárast nákladov na úrovni zhruba 100-tisíc eur ročne.

„Bez zmeny tarify v pravidelnej mestskej doprave by v plnom rozsahu muselo znášať celkové navýšenie nákladov mesto Košice ako objednávateľ pravidelnej mestskej dopravy, prostredníctvom rozpočtu mesta Košice,“ upozorňuje materiál. Prepravcovi tiež narástli náklady na pohonné hmoty a energie, náklady na mzdy, údržbu a opravu vozidiel, a tiež prevádzku a údržbu infraštruktúry.

„Aktualizáciou Tarify pravidelnej mestskej dopravy Košice má dôjsť k predpríprave mestskej dopravy Košice na tarifnú integráciu s Integrovaným dopravným systémom Východ (zjednotenie definícií a pojmov, prepravného poriadku,…), tak aby nebolo nutné realizovať veľké a zásadné zmeny a úpravy Tarify alebo výrazne zvyšovať ceny cestovného pri plánovanej integrácii v roku 2026,“ dopĺňa materiál.

Skončí sedemdňový cestovný lístok

Cieľom aktualizácie tarify je okrem iného motivovanie cestujúcich, aby namiesto jednorazových lístkov väčšmi využívali predplatené cestovné lístky. DPMK chce tiež zastabilizovať tržby z cestovného, predpokladá aj ich nárast. Aktualizácia má tiež zjednodušiť a sprehľadniť sortiment cestovných lístkov, pričom sa eliminujú také lístky a druhy cestovného, ktoré využíva promile cestujúcich.

Zrušia sa zľavy pre skupiny cestujúcich, ktorí už vzhľadom na vek spadajú medzi iné tarifné skupiny so zvýhodneným cestovným. Ide napríklad o politických väzňov a násilne odvlečené osoby a ich rodiny, či protifašistických bojovníkov a ich rodiny. Skončí aj sedemdňový cestovný lístok, ktorý je určený najmä turistom. Nahradiť ho má cestovný lístok s platnosťou tri dni. Návrh hovorí aj o pilotnom projekte riešenia fungovania „park & ride“.

„Doklad o vjazde z parkoviska Festivalové námestie (pri amfiteátri) a parkovacieho domu Steel aréna, bude akceptovaným dokladom oprávňujúcim na bezplatnú prepravu na linkách mestskej dopravy pre skupinu maximmálne štyroch osôb v deň vydania dokladu, a to až do 24:00 tohto dňa,“ ozrejmuje materiál.

Zvýšia sa aj pokuty

Základný tridsať minútový jednorazový lístok zdražie z jedného eura na 1,20 eura. Hodinový lístok bude tiež drahší o 20 centov, po zmene bude stáť 1,40 eura. Zvýšenie ceny o 20 centov postihne aj 24-hodinový lístok, ktorý tak bude stáť štyri eurá, namiesto súčasných 3,80 eura. Sedemdňový lístok sa zruší a zavedie sa trojdňový lístok, pričom jeho cena je navrhnutá na osem eur. Základný predplatný lístok na 30 dní bude stáť 30 eur, namiesto súčasných 25 eur. V prípade 90-dňového predplatného lístka cena stúpne zo 68 na 80 eur.

Zľavnený predplatný lístok stojí v oboch prípadoch polovicu sumy základného. Základný predplatný lístok na polroka (180 dní) bude po aktualizácii tarify stáť 140 eur, namiesto súčasných 126 eur. Zavádza sa aj 180-dňový zľavnený predplatný lístok, ktorý dosiaľ nebol dostupný. Jeho cena bude 70 eur. Ročný základný lístok bude po novom stáť 240 eur. V súčasnosti stojí 199 eur. Okrem sedemdňového by mal zaniknúť aj historický cestovný lístok a lístok na nočné spoje.

Zvýšia sa aj pokuty za cestovanie bez platného lístka. Základná sankcia za cestovanie bez platného cestovného lístka stúpne zo súčasných 60 eur na 80 eur. Pokuta uhradená do štyroch pracovných dní by mala byť 60 eur, kým v súčasnosti je to 50 eur. Ak cestujúci uhradí pokutu priamo vo vozidle, zaplatiť by mal od augusta 60 eur. Aktuálna suma je 40 eur. Návrh počíta aj so zvýšením ceny bezkontaktnej čipovej karty, a to zo sedem na osem eur. Poslanci schválili aj návrh poslankyne Lenky Kovačevičovej, ktorý sa týkal úľav na cestovnom pre darcov krvi.

Potreba zvyšovania tarify

Riaditeľ DPMK Danko potrebu zvyšovania tarify zdôvodnil tým, že im vznikajú aj náklady, ktoré ovplyvniť nevedia, ako je transakčná daň či zvýšenie DPH. Pokiaľ ide o to, čo dostanú cestujúci za zvýšené cestovné, šéf DPMK uviedol, že majú pripravené viaceré projekty, týkajúce sa napríklad čistejšej či kvalitnejšej MHD.

„Som presvedčený o tom, že zvýšené cestovné bude znamenať z našej strany vyššie výdavky na kvalitu či čistotu. To zlepšenie príde,“ zdôraznil. Doplnil, že od pandémie kontinuálne, každý rok, stúpa počet cestujúcich, priznal ale, že ešte sa nedostali na čísla z roku 2019. Ak by poslanci zvyšovanie cien neprijali, Danko predpokladá, že DPMK by ku koncu roka bol nútený prijať úsporné opatrenia. Zdôraznil tiež, že frekvencia spojov už klesať nebude, naopak, očakáva jej zvýšenie.

„Prvé zvýšenie budeme prezentovať už o niekoľko dní, v súvislosti s uzavretím električkovej trate na Sídlisku Nad Jazerom,“ avizoval s tým, že jednak bude v atraktívnom intervale náhradná autobusová doprava, a jednak posilnia všetky električkové linky. Cestujúca verejnosť by podľa neho čoskoro mala pocítiť zlepšenie v električkovej doprave.

„Mojim záujmom je to, aby už nedošlo k žiadnym ďalším škrtom. Som presvedčený, že sme na absolútnom dne, že už nie je kde škrtať. Práve naopak, potrebujeme posilňovať a intervaly zatraktívniť,“ uviedol.