V budúcom roku čaká Bratislavu veľká modernizácia Šancovej ulice, primátor Vallo priblížil aj ďalšie plánované rekonštrukcie komunikácií

V budúcom roku čaká obyvateľov Bratislavy veľká modernizácia Šancovej ulice, v úseku od Smrečianskej až po Trnavské mýto. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA primátor Bratislavy Matúš Vallo, okrem pokládky tzv. tichého asfaltu tu vymenia aj podzemné inžinierske siete, aby do budúcna predišli poruchám a rozkopávkam vozovky. Oprava by sa mala začať koncom februára a kompletné ukončenie prác by malo byť do konca letných prázdnin 2025.

Ďalšie plánované rekonštrukcie

„V budúcom roku plánujeme pokračovať v skvalitňovaní verejného priestoru a modernizáciou by mali prejsť napríklad aj chodníky na Námestí SNP, Mýtnej ulici či Biskupickej ulici,“ priblížil primátor ďalšie plánované rekonštrukcie komunikácií. Plánujú tiež začať s realizáciou projektu prestupných uzlov, kde modernizáciou prejdú najviac frekventované zastávky MHD.