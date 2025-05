V Bratislavskom kraji začali s inštaláciou flexibilných stĺpikov dopravného značenia

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začala s pilotnou inštaláciou flexibilných stĺpikov na zvislé dopravné značenie. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, ide o viaceré kritické miesta z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky. Rovnako implementuje aj nové zvislé dopravné značenia na administratívnych hraniciach BSK a Trnavského samosprávneho kraja.

„Vo vybraných lokalitách, kde prichádzalo k opakovanému poškodeniu dopravného značenia v dôsledku dopravných nehôd, nainštalovali zvislé značky s integrovaným pružným mechanizmom. Ide o technológiu, ktorá umožňuje ohýbanie stĺpika pri náraze. Vyhneme sa tak jeho zlomeniu alebo úplnému vytrhnutiu z konštrukcie vozovky,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Efektívny a praktický systém

Správa ciest BSK očakáva, že toto riešenie prispeje k zníženiu počtu výjazdov na opravy dopravného značenia. Ušetria tým nielen finančné prostriedky, ale aj čas a ľudské zdroje, ktoré bude môcť župný správca komunikácií efektívnejšie využiť na iné systematické činnosti v oblasti správy a údržby ciest. Už po niekoľkých týždňoch eviduje Správa ciest BSK viacero prípadov, keď nastalo poškodenie značky, avšak flexi stĺpik zostal neporušený.

„Vďaka tomu nebolo potrebné zasahovať do vozovky, meniť pätky ani obnovovať deliace ostrovčeky, nakoľko pri bežnom stĺpiku by si to vyžadovalo opakované stavebné zásahy,“ poznamenala Forman.Tento systém sa podľa samosprávy ukazuje ako mimoriadne efektívny a praktický, pričom zachováva funkčnosť a viditeľnosť dopravného značenia aj po menších kolíziách. Správa ciest BSK preto zvažuje rozšírenie tohto riešenia na ďalšie problematické úseky ciest v kraji.

Osádzajú aj nové zvislé značenia

Zároveň Správa ciest BSK osádza nové zvislé dopravné značenia na administratívnych hraniciach BSK a Trnavského samosprávneho kraja. Celkovo sa tu nachádza 25 cestných komunikácií, ktoré pretínajú túto krajskú hranicu. Aktuálne na všetkých týchto úsekoch inštalujú nové zvislé dopravné značenie v súlade s platnou vyhláškou ministerstva dopravy.

„Cieľom je zabezpečiť štandardizované, vizuálne jednotné a legislatívne správne značenia cestných úsekov, zjednodušiť orientáciu účastníkov cestnej premávky pri prechode samosprávnymi krajmi a posilniť regionálnu identitu prostredníctvom vizuálnej signalizácie príslušnosti k jednotlivým krajským celkom,“ dodala Forman.