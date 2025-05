Poškodený most v Poprade je podľa progresívcov dôsledkom zlyhania štátu pod vedením Smeru

Kritický stav dopravnej infraštruktúry na Slovensku sa v stredu podľa Progresívneho Slovenska (PS) naplno prejavil v Poprade odtrhnutým nosníkom mosta. Na jeho stav upozorňovala poslankyňa Národnej rady Darina Luščíková podľa svojich slov kompetentné orgány niekoľko mesiacov, no havarijný stav mosta začali riešiť neskoro.

„Tento problém neprišiel náhle, bol to dôsledok roky neriešeného problému. Všetci v Poprade a aj okolí potrebujeme, aby sa premávka na moste obnovila čo najskôr. Rovnako to potrebujú ľudia na celom Slovensku, keďže most vedie ponad hlavný železničný ťah a ľudia čakajú na meškajúce vlaky,“ uviedla Luščíková.

Odborník PS na dopravu Martin Pekár pripomenul, že na Slovensku je zhruba 600 zanedbaných mostov, ktoré sa môžu kedykoľvek zrútiť. Ďalších 1400 mostov je v havarijnom stave a do dvoch rokov na tom budú rovnako. Vláda podľa neho infraštruktúru nepovažuje za prioritu.

„Inak by mosty neopierali o drevené podpery a nedegradovali do havarijného stavu. Namiesto strategického plánovania ale fungovala betónová politika bez vízie a údržby. Toto je výsledok ministra dopravy Jozefa Ráža a 14 rokov vlády Smeru,“ dodal Pekár.

Progresívne Slovensko žiada okamžité vyhodnotenie stavu všetkých podobných objektov v správe štátu, zrýchlené investície do opráv nebezpečných mostov a nastavenie mechanizmov, ktoré budú zlyhania včas identifikovať a riešiť, nie maskovať. „Toto nie je nehoda, ale výsledok rokov politickej nečinnosti. Ľudia v Poprade a na celom Slovensku potrebujú infraštruktúru 21. storočia, nie mosty, ktoré sa im rúcajú pred očami,“ uzavrela Luščíková.