V Banskej Bystrici rezidentské parkovanie prinieslo prvé výsledky, obyvatelia začali opäť využívať garáže

Zavedenie rezidentských parkovacích zón v Banskej Bystrici ulici, ktoré od septembra 2024 zvýhodnilo pri parkovaní obyvateľov mesta, prinieslo prvé výsledky.

Parkovací chaos

Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, nastavenie jasných pravidiel a vytvorenie rezidentských zón odstránilo z ulíc parkovací chaos, v jednotlivých častiach poklesol počet zaparkovaných áut a obyvatelia začali opätovne vo väčšej miere využívať garáže.

Vďaka investíciám do lokalít v Podlaviciach, na Uhlisku a Severnej-Bakossovej pribudli nielen nové legálne parkovacie miesta, ale zrealizovali aj obnovu ciest, bezbariérových chodníkov či priechodov pre chodcov.

„Poplatky z rezidentského parkovania vybrané v danej zóne sa do nej vrátia späť v podobe nových investícií súvisiacich s mobilitou,“ priblížila hovorkyňa s tým, že použité budú predovšetkým na výstavbu nových parkovacích miest.

Nové rezidentské zóny

V minulom roku prevzalo mesto do svojej správy šesť existujúcich rezidentských zón s 24-hodinovou reguláciou parkovania na Fortničke, Sídlisku, Kollárovej ulici, ulici Československej armády, Bakossovej ulici v smere do centra a na Ceste k nemocnici, od spoločnosti, ktorá do konca roka prevádzkuje systém plateného parkovania. Okrem toho samospráva vytvorila nové rezidentské zóny v Podlaviciach, na Uhlisku a Severnej-Bakossovej ulici (nepárne čísla).

„V súčasnosti odborné útvary mesta realizujú detailný prieskum ďalších mestských častí – Radvane-Kráľovej a Podhája, v ktorých budú v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov vytvorené rezidentské zóny v ďalšom období. Zároveň od nového roka mesto prevezme do svojej správy aj celý parkovací systém v centre mesta,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Verejná zeleň či chodníky

Pred zavedením rezidentského parkovania bolo v Podlaviciach, na Uhlisku a Severnej Bakossovej zaparkovaných celkovo 1 487 automobilov na dovtedy 953 legálnych parkovacích miestach. Zvyšok vodičov využíval na parkovanie verejnú zeleň či chodníky.

„Stavebnými úpravami, vybudovaním nových parkovacích miest, výraznými zmenami organizácie dopravy, resp. zjednosmernením ulíc sme v prvej etape v novozriadených rezidentských lokalitách vybudovali alebo zlegalizovali celkovo 420 parkovacích miest. Podľa našich analýz a osobných kontrol v nočných hodinách dnes parkuje sumárne na Uhlisku, v Podlaviciach a Severnej-Bakossovej ulici už iba 1 325 vozidiel,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.