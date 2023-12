Uzatvorenie trasy Jantárová cesta - Betliarska v Petržalke sa predĺži, dôvodom sú nepriaznivé klimatické podmienky

Magistrát predpokladá znovuotvorenie trasy Jantárova cesta – Betliarska a Lietavská v bratislavskej Petržalke na konci marca 2024. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Uzatvorenie trasy z dôvodu výstavby predĺženia električkovej trate do Petržalky bolo pôvodne avizované do konca novembra tohto roka.

„Práce sa predĺžili z dôvodu zistenia nedostatočnej únosnosti zemnej pláne a nepriaznivých klimatických podmienok. Je potrebné najskôr realizovať pokládku vrstvy CBGM a asfaltu, na čo zhotoviteľ potrebuje minimálne tri týždne priaznivých klimatických podmienok nepretržite,“ vysvetlil hovorca.

Práce na viacerých úsekoch

Ako dodal, mesto spoločne so zhotoviteľom robí všetko pre to, aby práce dokončili do stanoveného termínu a električkovú trať sprevádzkovali do konca septembra 2024.