Uväznení v taxi, ktoré ide tam, kam nechceme - KOMENTÁR

Jaroslav Kmeť. Foto: archív Jaroslav Kmeť.
Minulý týždeň večer, keď sa Bratislava pomaly lúčila s ďalším uponáhľaným dňom, sa odohral príbeh, ktorý by mohol byť scenárom lacného thrilleru: mladá žena menom Andrea si objedná taxík cez aplikáciu Bolt, z okrajovej štvrte Bory do centra mesta, na Račianske mýto.

Namiesto toho sa ocitne na diaľnici k rakúskej hranici, blízko Bergu, kde v panike uteká z auta. Pre ňu to bol pokus o únos, pre políciu „jazykové nedorozumenie“ a pre Bolt zlyhanie GPS. Táto dráma nie je len o jednej chybnej navigácii – je to krivé zrkadlo hlbšieho konfliktu medzi tradičnými taxikármi a ride-hailingovými gigantmi ako Bolt, ktorý práve teraz a takto vrcholí v Bratislave.

Varovania združenie taxikárov

Od januára 2025 platia nové pravidlá: každé taxi, či už klasické, alebo objednané cez aplikáciu, musí mať slovenské značky. Cieľom bolo zastaviť neregulovaných zahraničných vodičov, ktorí jazdia pre platformy ako Bolt.

Združenie taxikárov už roky varuje, že aplikácie zamestnávajú šoférov, ktorí neovládajú slovenčinu, ani miestne reálie, čo doslova ohrozuje pasažierov. A nie sú to len reči. Minulý rok v marci dostal pasažier ranu do tváre, v decembri 2023 obvinili vodiča z pokusu o znásilnenie a v Košiciach púšťali v taxíku nevhodné videá.

Na internete sa ľudia sťažujú na vodičov, ktorí nepoznajú ulice a spoliehajú sa len na navigáciu. Vedie to k zmätkom, alebo aj k nebezpečným situáciám.

Argumentácia platforiem

Na druhej strane treba vnímať aj argumentácia platforiem: Bolt a podobné služby demokratizovali a evanjelizovali taxi dopravu. Pred ich príchodom boli tradiční taxikári doslova a do písmena kráľmi ulíc. A tak vás taká 9,7-kilometrová jazda po Bratislave mohla vyjsť pokojne aj na 82 eur.

Appky priniesli nižšie ceny, transparentnosť a dostupnosť – dnes je jazda s Boltom často lacnejšia ako údržba vlastného auta. Pre mladých, turistov či pre tých z nás bez auta, to znamená slobodu.

Bolt sa chváli, že v Bratislave pôsobí ako „bezpečná a spoľahlivá“ služba s top-rated vodičmi. Ale realita? Jazyková bariéra, ako v prípade Andrey, nie je výnimkou. Mnohí vodiči sú Ukrajinci, alebo iní cudzinci z fleetových firiem ako Coffee Taxi či Kukon, ktorí sa snažia prežiť v krutom konkurenčnom boji. To vedie k situáciám, kde pasažier kričí „nie tam!“, vodič mu nerozumie – a jazda sa mení na dobrodružstvo, ktoré nikto nechcel.

Sľuby ministerstva dopravy

Kriticky sa spýtajme: kto na tom profituje? Bolt, estónsky unicorn, berie provízie a presúva zodpovednosť na iné firmy. Tradiční taxikári, ktorí stratili svoje výsady, tlačia na políciu, aby kontrolovala vodičov Boltu na každom kroku. Ministerstvo dopravy sľubuje prísnejšie pravidlá – testy zo slovenčiny, prísnejšie licencie, no to nestačí.

Potrebujeme vyvážený prístup k riešeniu problému: appkári musia investovať do overovania vodičov (jazykové testy, lokálne znalosti). Taxikári zas musia znížiť ceny a byť celkovo transparentnejší. Inak sa zo súťaže stane boj, kde prehráva pasažier – či už platením vysokých cien za taxík, alebo strachom z neznámeho vodiča.

Tento príbeh nie je len o ceste z Bory do centra. Je o tom, ako moderné technológie menia naše mesto, prácu a bezpečnosť. Bez rozumných pravidiel sa Bratislava stane miestom ďalších „nedorozumení“. My, obyčajní ľudia, zostaneme uväznení v aute, ktoré ide tam, kam nechceme. Je čas, aby úrady vzali kormidlo do rúk – inak sa moderné appky stanú strachu a chaosu.

