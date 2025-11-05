Úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom bude na tri dni uzavretý, dôvodom je napájanie úseku na novovybudovanú časť

Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom bude od soboty 8. novembra do pondelka 10. novembra úplne uzavretý. Dôvodom je napájanie tohto úseku na novovybudovanú časť R2 Kriváň – Mýtna, ktorú Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje sprejazdniť 20. novembra.
Počas trojdňovej uzávierky bude doprava odklonená obojsmerne na obchádzkovú trasu po ceste I/16. Uzávierka sa začne v sobotu v skorých ranných hodinách a potrvá do pondelkového večera. Ako informovala NDS, presný termín môže ovplyvniť počasie.
„V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa uzávierka preloží na ďalší víkend,“ uviedli diaľničiari s tým, že práce na napojení existujúcej komunikácie na nový úsek rýchlostnej cesty nie je možné z bezpečnostných dôvodov vykonať popri bežnej premávke.