Úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom bude na tri dni uzavretý, dôvodom je napájanie úseku na novovybudovanú časť

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ju plánuje sprejazdniť 20. novembra.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dopravné obmedzenia, cestná údržba, diaľnica
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Detva Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Detva

Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Detvou a Kriváňom bude od soboty 8. novembra do pondelka 10. novembra úplne uzavretý. Dôvodom je napájanie tohto úseku na novovybudovanú časť R2 Kriváň – Mýtna, ktorú Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje sprejazdniť 20. novembra.

Počas trojdňovej uzávierky bude doprava odklonená obojsmerne na obchádzkovú trasu po ceste I/16. Uzávierka sa začne v sobotu v skorých ranných hodinách a potrvá do pondelkového večera. Ako informovala NDS, presný termín môže ovplyvniť počasie.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa uzávierka preloží na ďalší víkend,“ uviedli diaľničiari s tým, že práce na napojení existujúcej komunikácie na nový úsek rýchlostnej cesty nie je možné z bezpečnostných dôvodov vykonať popri bežnej premávke.

Firmy a inštitúcie: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Okruhy tém: Dopravné obmedzenia Rýchlostná cesta R2 úplná uzávera

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk