Tunel Prešov bude mimoriadne uzatvorený, vodičov čaká obchádzková trasa

Tunel Prešov na diaľnici D1 v úseku Prešov, západ-Prešov, juh bude vo vyhradených časoch v priebehu tohto týždňa obojsmerne mimoriadne uzavretý. Dôvodom je pravidelná údržba tunela. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa informácií, ktoré polícii poskytla Národná diaľničná spoločnosť, a. s., bude tunel Prešov mimoriadne uzatvorený v stredu 9. októbra od 20:00 do štvrtka 10. októbra do 6:00, v rovnakých časoch aj v noci zo štvrtka 10. na piatok 11. októbra a následne v piatok 11. októbra od 22:00 až do nedele 13. októbra do 16:00.

„Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18 a I/68 odklonom cez mesto Prešov,“ informovala polícia.