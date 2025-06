Trnava začne platiť ľuďom za to, že nebudú parkovať pred bytovkami. Rezidenti môžu získať až 300 eur ročne

Trnava bude prvým mestom na Slovensku, ktoré bude niektorým majiteľom vozidiel platiť za parkovanie. Až 300 eur na rok bude môcť získať 50 obyvateľov zo sídliska Na hlinách, ktorí budú ochotní vzdať sa parkovania pri svojich bytových domoch a budú akceptovať parkovanie na parkovisku hypermarketu Tesco na Veternej ulici.

Všetky ostatné benefity rezidentského parkovanie im zostanú. Práve lokalita Na hlinách je v parkovaní dlhodobo najhoršou v meste. „Ak uvoľníme Na hlinách 50 parkovacích miest, všetkým ostatným sa tu bude parkovať jednoduchšie. V tejto lokality sme už narazili v budovaní nových parkovacích miest na limity, ak pribudnú nové, už to budú len minimálne počty,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

Mesto si miesta prenajme od Tesca

Mesto Trnava si prenajme od Tesca 50 parkovacích miest, spolu za 5000 eur plus DPH na rok. Držiteľom karty rezidenta, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne parkovať ďalej od bytových domov, vyplatí po 300 eur, tieto peniaze pôjdu z príjmov za parkovanie.

Bročka si netrúfa odhadnúť, koľko rezidentov takúto možnosť využije. Ak by sa ich Na hlinách nenašlo 50, bude výzva otvorená aj pre ďalšie ulice v lokalite, ktorými sú Veterná a Saleziánska.

Trnava je podľa primátora Bročku prvým mestom na Slovensku, ktoré takýto model testuje. Nevylúčil, že by sa v budúcnosti mohol uplatniť aj v ďalších lokalitách, kde je problém s nedostatkom parkovacích miest. Popri takomto netradičnom pokuse o uvoľnenie parkovacích miest naďalej bežia všetky administratívne procesy k vybudovaniu plánovaného parkovacieho domu Na hlinách.

Výhodné hlavne pre ľudí, ktorí auto využívajú menej

Vedenie mesta očakáva, že možnosť získať 300 eur za parkovanie na určenom mieste využijú hlavne tí obyvatelia, ktorí nepoužívajú svoje auto denne.

„Sú autá, ktoré sa hýbu denne a ľudia ich využívajú napríklad na cestu do práce. Ale parkujú tam aj autá, ktoré sa pohnú raz, možno dvakrát za týždeň, pre týchto majiteľov by to mohlo byť zaujímavé,“ myslí si viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo. Takíto vodiči by sa zo sídliska Na hlinách prešli k svojmu autu na parkovisku Tesca, čo je zhruba 200 až 400 metrov.

Trnava vybrala v minulom roku za parkovanie v meste viac ako 4,5 milióna eur. Ide o rekordnú čiastku, ktorá bola o približne o 1,8 milióna eur vyššia ako príjem z parkovania v roku 2023. Rezidenti, teda obyvatelia prihlásení na pobyt v Trnave, môžu získať vo svojej zóne pre prvé vozidlo ročné parkovanie za jedno euro, pre druhé vozidlo za 99 eur.