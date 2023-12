Tatranské električky a zubačku zastavilo nepriaznivé počasie, železničiari zrušili viaceré spoje

Nepriaznivé počasie v sobotu zastavilo železničnú dopravu vo Vysokých Tatrách. Na Tatranských elektrických železniciach a na Ozubnicovej železnici Štrba – Štrbské Pleso od 14:45 vlaky prestali premávať. „Náhradná autobusová doprava je z dôvodu nezjazdnosti ciest nerealizovateľná,“ informovala popoludní Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Náhradná autobusová doprava

Osobnú dopravu medzi Štrbou a Štrbským Plesom medzitým obnovili pred 16. hodinou. Električky na tatranských železniciach zatiaľ nejazdili.

Národný vlakový dopravca predtým oznámil, že od 13:10 už prerušil osobnú dopravu v úseku Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Vtedy ešte uviedol, že zabezpečuje náhradnú autobusovú dopravu. V sobotu ráno železničiari pre vplyv počasia, resp. námrazu na troleji na tatranských tratiach zrušili viaceré spoje.

A to na na úsekoch Poprad-Tatry – Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica – Starý Smokovec. Iné vlaky tam meškali približne polhodinu až trištvrte hodinu.

Meškania osobných vlakov

Výrazné oneskorenie mali aj iné vlaky. Napríklad, z Popradu meškali osobné vlaky do Liptovského Mikuláša a Košíc aj viac ako hodinu. Expres s odchodom z Košíc pred poludním a idúci do Bratislavy nabral v Poprade meškanie vyše 40 minút. Iný osobný vlak spod Tatier do Košíc v Spišských Tomášovciach zvýšil meškanie na dve hodiny.

Polhodinové meškanie a viac mali na trati aj ranný InterCity z hlavného mesta do Košíc, či popolunajšie IC z východu do Bratislavy, ako aj rýchlik z Ostravy do Žiliny, či EuroCity z Prahy cez Bratislavu do Budapešti. Iný EuroCity z Prahy do Púchova meškal už z Česka 50 minút, ďalší rýchlik z Ostravy do Žiliny cez 40 minút.

Vlaky jazdili s väčším oneskorením takisto v okolí Bratislavy.