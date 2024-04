Štyri diaľničné tunely budú počas jarnej údržby úplne uzavreté, motoristi môžu využiť súbežné cesty

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína s tradičnou jarnou údržbou diaľničných tunelov. Od noci z 11. na 12. apríla postupne do 28. apríla ju uskutoční najprv v tuneloch Horelica, Sitina, Bikoš a Púešov. Tieto práce sú zamerané na pravidelný servis, údržbu a kontrolu technológií. Spomínané tunely budú počas údržby úplne uzavreté.

„Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ upozornila.motoristov NDS.

Diaľničiari odštartujú s prácami v tuneli Horelica na D3 Oščadnica – Čadca, Bukov. Uzavretý bude od 11. apríla od 22:00 do 12. apríla do 5:00 a od 12. apríla od 20:00 do 14. apríla do 20:00. Na rad príde tunel Sitina na bratislavskom úseku D2 Polianky – Mlynská dolina. V ňom bude úplná uzávera v termínoch z 12. na 13. apríla, z 13. na 14. apríla a z 19. na 20. apríla vždy od 22:00 do 10:00. Ako rezerva je dátum z 20. na 21. apríla v rovnakom čase.

Nový tunel Bikoš na severnom obchvate Prešova na R4 bude uzavretý z 18. na 19. apríla od 20:00 do 6:00 a od 19. apríla od 22:00 do 21. apríla do 16:00. Tunel Prešov na úseku D1 Prečov, západ – Prešov, juh má najprv rezervný termín na údržbu z 23. na 24. apríla od 20:00 do 6:00. Nasledujú pevné termíny uzávery z 24. na 25. apríla, z 25. na 26. apríla v tom istom čase a tiež od 26. apríla od 22:00 do 28. apríla do 16:00.