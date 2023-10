Stavebná legislatíva je podľa premiéra Fica pocikané a pokakané dieťa, ktoré treba prebaliť na fungovanie (video)

V schválenej stavebnej reforme možno pred jej účinnosťou 1. apríla 2024 očakávať ešte ďalšie zmeny. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ich avizoval s tým, že by sa na základe dohody mali týkať napríklad problematiky stavebného úradu, teda už viac ako rok existujúceho Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ÚÚPV).

Ministerstvo dopravy SR je podľa premiéra pripravené po inventúre, ktorú teraz končí, predložiť drobné zmeny, ktoré by mohli schváliť dovtedy, kým stavebná legislatíva nenadobudne účinnosť.

Zákony o územnom plánovaní

„Čakáme takú upravovaciu novelizáciu, ktorú rýchlo zvládneme. To budeme robiť v skrátenom konaní všetko, na to je dostatočný priestor,“ povedal v utorok po uvedení ministra dopravy Jozefa Ráža mladšieho (nominant Smer-SD) Fico.

Zákony o územnom plánovaní a výstavbe nahradia takmer polstoročný stavebný zákon. Poslanci parlamentu po rozpade bývalej vládnej koalície schválili aj takzvaný zberný zákon s rozsiahlymi zmenami a úpravami v nich aj v desiatkach iných zákonov.

Sprevádzala to silná kritika verejnosti a mimovládnych organizácií, ktoré za zmenami videli presadzovanie záujmov developerov na úkor ochrany životného prostredia a práv občanov.

„Zákon je platný, ale nie je účinný, takže môžeme ešte doňho vstupovať,“ podotkol v súvislosti s pripravovanými zmenami premiér.

Niektoré postupy sú nastavené dobre

Niektoré postupy v stavebnej legislatíve sú podľa neho nastavené dobre, pokiaľ ide napríklad o skracovanie povoľovacích konaní.

„Nie je možné, aby nám vydanie stavebného konania trvalo tri roky. To potom naozaj nemá význam mať štvorročné obdobie pre vládu,“ kritizoval Fico. K stavebnej reforme poznamenal, že to nie je ich dieťa.

„My sme toto dieťa dostali aj s veľkou kolískou. To dieťa je pocikané aj pokakané, tak to musíme aj poutierať aj poprebaľovať a dúfam, že potom to bude fungovať,“ povedal obrazne predseda vlády.

Expertné stretnutie k stavebnej legisltíve

Ešte pred ustanovujúcou schôdzou novozloženej Národnej rady SR bolo podľa Fica expertné stretnutie k stavebnej legislatíve spolu s ministrom dopravy.

Prítomní boli aj bývalý podpredseda vlády Štefan Holý, ktorý mal na starosti túto oblasť, ako aj vtedajší predseda parlamentu Boris Kollár.

„Hovorili sme o nájomných bytoch, o stavebnom konaní. Je tam veľa dobrých nápadov, ale nie sú ešte dotiahnuté do konca,“ dodal premiér.