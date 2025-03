Stavba električkovej trate v Petržalke napreduje podľa plánu, prvých cestujúcich môže zviesť už v lete

Práce na výstavbe električkovej trate do bratislavskej Petržalky napredujú, magistrát verí, že jarný termín spustenia električky do prevádzky sa podarí dodržať. „Naďalej platí, že chceme a robíme všetko pre to, aby na jar mohla byť spustená plná prevádzka električky. Pred samotným spustením je potrebné dokončiť proces povoľovania stavby,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Aktuálny priebeh prác

Aktuálne na stavbe petržalskej električky realizujú dokončovacie práce na železničnom zvršku, ako dokončenie výsadby rozchodníka a betonáž prechodov cez trať pre peších a cyklistov. „Taktiež sa pokladajú asfaltové vrstvy na chodníkoch a cyklochodníkoch, dokončujú sa obrubníky, montujú sa zábradlia na združenom moste na Rusovskej ceste a začalo sa s osádzaním podpornej konštrukcie mosta na Kutlíkovej,“ priblížil Bubla.

Ďalej pracujú na rampách a schodiskách na nadjazde Panónska, a tiež na lávke na Panónskej v smere na centrum, na ktorej bude po dokončení autobusová zastávka.

Celá stavba by mala byť hotová koncom leta

„Prebieha betonáž koľajníc v hale dennej kontroly a ošetrenia, a tiež výsadba kríkov a stromov pozdĺž trate,“ doplnil hovorca. Po spustení električky do prevádzky budú nasledovať finálne terénne úpravy okolo trate, dokončovanie ciest a mostov, výsadba zelene a dokončovanie rôznych detailov alebo odstraňovanie prípadných vád.

„Ako posledná sa bude dokončovať križovatka Pajštúnska-Kutlíkova, na ktorej sú vo výstavbe mosty cez Chorvátske rameno, tieto objekty však nesúvisia priamo s prevádzkou trate,“ poznamenal Bubla. Podľa harmonogramu by mala byť celá stavba hotová koncom leta 2025.