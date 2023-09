Stabilizáciu ceny za železničnú dopravnú cestu zaradili strany k hlavným opatreniam

Politické strany sa zaviazali k podpore železničnej dopravy dvoma kľúčovými nástrojmi. A to stabilizáciou ceny za železničnú dopravnú cestu a zavedením podpory jednotlivých vozňových zásielok.

Výstavba dopravnej infraštruktúry

V prieskume Spolku Na železnicu pred predčasnými parlamentnými voľbami mali najväčšiu váhu odpovede o výstavbe dopravnej infraštruktúry, cene za jej používanie, o podpore jednotlivých vozňových zásielok a investíciách do vozového parku.

„Nech vznikne akákoľvek vláda, tieto kľúčové nástroje musí zaviesť, aby naplnila predvolebné sľuby voličom,“ uviedla hovorkyňa organizácie Darina Željazkovová s tým, že s rozsiahlym dotazníkom oslovili osem strán podľa preferencií.

Privatizácia štátneho dopravcu

Napríklad, privatizáciu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) má v programe strana Sloboda a Solidarita (SaS) a pozitívne ju vníma aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

„Privatizácia štátneho nákladného dopravcu môže byť do budúcnosti veľmi zaujímavý krok. Spoločnosť by získala súkromný kapitál a nový potenciál rastu. Je to trend, ktorý vidíme všade v západnej Európe,“ povedal expert Spolku Na železnicu Rudolf Jurík.

