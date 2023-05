Spojené štáty to pochopili, my zatiaľ nie. NDS navrhuje zrušiť limit finančných prostriedkov na diaľnice

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) je za zrušenie obmedzenia finančných prostriedkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.

V súčasnosti predstavuje limit týchto výdavkov 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Vladimír Jacko tvrdí, že teraz je ten správny čas, kedy by financie na diaľnice nemali byť limitované a ich objem je potrebné zvýšiť.

Limitovaný rozpočet

Zdôvodňuje to tým, že ceny rastú a nedá sa z toho istého balíka, keď boli ceny nižšie pred dvoma rokmi, stavať v súčasnosti.

„Je potrebné, aby štát posunul peniaze tam, kde majú ísť, aby sme rozprúdili peniaze v stavebníctve,“ povedal vo štvrtok na tradičnom stretnutí lídrov slovenského stavebníctva Jacko. Upozornil, že pri limitovanom rozpočte nevedia použiť peniaze na všetko.

Kde je cesta, tam je život

„My vždy len lavírujeme v aktivitách – kde, čo, kedy, v akom termíne posunieme – aby sme boli schopní ustáť tento trh. Preto by som bol rád, keby sme si ako odborníci sadli za okrúhly stôl. V Českej republike majú na takéto stavby vyčlenených 2,5 % HDP,“ upozornil šéf diaľničiarov.

„V 70. rokoch, keď Spojené štáty americké mali silnú ekonomickú krízu, začali investovať do diaľnic medzi štátmi a rozprúdili tak ekonomiku. My ešte vždy nechápeme príslovie, že kde je cesta, tam je život – na to zabúdame,“ poznamenal Jacko.