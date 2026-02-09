Španielski rušňovodiči vstúpili do štrajku, po sérii smrteľných nehôd toho majú dosť

Španielski rušňovodiči v pondelok odštartovali trojdňový štrajk, ktorým žiadajú zlepšenie bezpečnostných podmienok. Deje sa tak po dvoch vážnych železničných nehodách z minulého mesiaca. Tie si vyžiadali spolu 47 obetí na životoch a spôsobili rozsiahle narušenie dopravy po celej krajine.
Odbory vyhlásili štrajk na obdobie od 9. do 11. februára a obvinili úrady z ignorovania opakovaných varovaní o stave infraštruktúry aj z nedostatočných investícií do železničnej siete. Tragédie otriasli dopravným sektorom a vyvolali pochybnosti o bezpečnosti železničnej dopravy v krajine, ktorá má po Číne druhú najväčšiu sieť vysokorýchlostných tratí na svete.
Podľa pravidiel o minimálnych službách má počas štrajku premávať 73 percent diaľkových spojov a 65 percent regionálnych vlakov, uviedla štátna železničná spoločnosť Renfe. V prímestských oblastiach musí jazdiť 75 percent vlakov v špičke a polovica spojov mimo nej.
Napriek tomu bol v pondelok ráno na madridskej stanici Atocha, najvyťaženejšej v Španielsku, citeľný chaos. Tisíce cestujúcich sa tlačili na nástupištiach, keďže mnohé vlaky meškali alebo boli zrušené.
„Úplne chápem požiadavky štrajkujúcich. Nemali by pracovať v podmienkach, ktoré ich ohrozujú,“ povedala agentúre AFP Victoria Bulgierová, americká učiteľka angličtiny, ktorá sa snažila dostať do južného predmestia Getafe.
Na barcelonskej hlavnej stanici Sants bolo cestujúcich menej než zvyčajne. Štrajk prišiel po týždňoch problémov v zastaranej prímestskej sieti v Katalánsku, ktorú denne využívajú státisíce ľudí. „Za 41 rokov v Renfe som nezažil takúto železničnú krízu,“ uviedol Francisco Cárdenas z odborového zväzu UGT.
Najtragickejšia nehoda sa odohrala 18. januára v južnej Andalúzii, kde sa zrazili dva vysokorýchlostné vlaky a zahynulo pri tom 46 ľudí. O dva dni neskôr v regióne Barcelona narazil prímestský vlak do trosiek zrúteného múru, pričom zahynul rušňovodič a desiatky ľudí utrpeli zranenia.