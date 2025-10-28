SMaT podporuje návrat technických služieb pod štát, súčasný „biznisový model“ nefunguje v prospech verejného záujmu

Spoločenstvo majiteľov a technikov STK, PEK a PKO (SMaT) podporilo návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý chce vrátiť činnosť technických služieb pod štát. SMaT poukazuje na to, že návrh ministerstva dopravy odstráni model, v ktorom súkromné firmy vykonávajú činnosti štátu, a je preto opodstatnený a správny.
Ako uviedla vo vyhlásení predsedníčka predstavenstva SMaT Monika Horváthová, technické služby nie sú len stanice technickej kontroly (STK), ale súkromné firmy, na ktoré štát zveril dôležité funkcie, keď školia technikov, vykonávajú odborný dozor nad STK, prevádzkujú celoštátne informačné systémy a zarábajú na poplatkoch od STK staníc. SMaT tvrdí, že ich výber bol netransparentný a obchádzal pravidlá verejného obstarávania.
Technické služby kontrolujú samé seba
Technické služby boli podľa SMaT vybrané obídením pravidiel európskej hospodárskej súťaže a zákona o verejnom obstarávaní systémom, ktorý pripomína tzv. záchrankový tender ministerstva zdravotníctva.
Kontrola technických služieb sa vracia štátu, Rážovo ministerstvo pripravuje zmenu
„Momentálne Úrad pre verejné obstarávanie prešetruje podnet SMaT na nezákonnosť výberu technických služieb,“ skonštatovala Horváthová. SMaT ďalej kritizuje, že technické služby kontrolujú samé seba, keď overujú zariadenia, ktoré samy vyrobia, a že kontrola týchto subjektov štátom je nedostatočná. Odvolávajú sa na konflikt záujmov a absenciu nezávislého overenia.
Zneužívajú svoje postavenie
Podľa SMaT technické služby zneužívajú svoje postavenie, keďže nemajú konkurenciu – čo porovnávajú s tzv. vendor lockingom v IT. „Majú byť „samofinancovateľné“ pritom ich platia STKáčky. Nikto do teraz neobjasnil termín „samo financovateľnosť“ technických služieb,“ upozornila Horváthová s tým, že namiesto do štátu idú peniaze do súkromných rúk.
So starším autom na STK každý rok? Minister dopravy Ráž uviedol, či súhlasíme alebo nie - VIDEO
„Za obdobie 10 rokov, na ktoré im je vydané poverenie, je to cca. 130 miliónov eur. Podľa verejne dostupných údajov napr. Finstat však naspäť do štátu na daniach odvádzajú minimum,“ píše sa vo vyhlásení.
SMaT, ako najväčšia profesijná organizácia združujúca oprávnené osoby STK a technikov, podporuje návrh novely, pretože chce, aby kompetencie technických služieb prešla späť na štát. Podľa SMaT by to zvýšilo transparentnosť, zamedzilo by sa zneužívaniu dominantného postavenia a zároveň by sa odstránil súčasný „biznisový model„, ktorý podľa nich nefunguje v prospech verejného záujmu.
Novela má zmeniť spôsob výkonu činností technických služieb
Navrhovaná novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne ministerstva dopravy má za cieľ zmeniť spôsob výkonu činností technických služieb, ako napríklad technickej kontroly, emisnej kontroly,kontroly originality či montáže plynových zariadení.
Kým v súčasnosti ich môžu vykonávať aj súkromné spoločnosti, po novom by mali tieto činnosti prejsť pod štát alebo štátom vlastnené organizácie v pôsobnosti Ministerstva dopravy.
Európska komisia navrhuje STK každý rok pre autá staršie ako 10 rokov
Návrh zároveň ruší výberové konania na výber technických služieb a mení súvisiace ustanovenia, ktoré dnes umožňujú ich poverovanie súkromným subjektom. Prechodné ustanovenia rátajú s tým, že súčasné poverenia zostanú v platnosti do roku 2033, kedy sa má celý systém postupne transformovať pod štát.
Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2026. Pripomienkové konanie k návrhu sa končí v utorok 28. októbra.