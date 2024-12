Od Vianoc budú na Liptove premávať bezplatné skibusy, lyžiarov odvezú do stredísk Jasná a Malinô Brdo

Turisti na Liptove budú môcť od 26. decembra využívať na cestovanie bezplatné skibusy z celého regiónu do Jasnej. Rovnako aj z Ružomberka do strediska Malinô Brdo, ktoré spúšťa zimnú sezónu už najbližšiu sobotu.

Informovala o tom v stredu manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Region Liptov Katarína Šarafínová. Pripomenula, že skibusy spájajú najdôležitejšie atrakcie v regióne a sú pohodlnou a ekologickejšou verziou prepravy za zážitkami.

Skibusy odťažujú premávku

Hlavným dôvodom zimných dovoleniek na Liptove je lyžovačka. Stredisko Jasná tam sprístupnilo svoje svahy už minulý mesiac, pridá sa k nemu aj spomínané Malinô Brdo.

Podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Dariny Bartkovej sú bezplatné skibusy preto v regióne samozrejmosťou. „Sú ideálne pre našich hostí ubytovaných v rámci Demänovskej doliny, ale tiež pre hostí ubytovaných v okolí Liptovskej Mary a v Liptovskom Mikuláši, v Liptovskom Jáne aj v Bešeňovej,“ poznamenala.

Zdarma kyvadlová doprava do Jasnej premáva aj zo záchytného parkoviska na začiatku Demänovskej doliny v 15-minútových intervaloch, počas obeda každých 30 minút. Parkovanie áut je tam bezplatné. Liptáci apelujú na lyžiarov, aby využívali skibusy a odťažili premávku po celom úseku do Demänovskej doliny.

V prípade, že sa lyžiari predsa rozhodnú využiť svoje autá, majú pre nich odporúčanie, aby využili kapacitu svojich áut na maximum a zdieľali prepravu viacerí a nejazdili do Jasnej pri obsadenosti vozidla len jednou či dvoma osobami. Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV koordinuje projekt dopravy so strediskom Jasná aj s obcou Demänovská Dolina.

Skibusom na večerné lyžovanie

V testovacom režime už niekoľkokrát skúšali túto zimu lyžiari skibusy na večerné lyžovanie do Jasnej. Do dennej prevádzky vstúpilo večerné lyžovanie už v stredu. Skibus vyráža o 17:00 zo stanice Liptovský Mikuláš a späť ide o 21:15. Lyžovať sa bude počas zimy od 18:00 do 21:00 v závislosti od snehových podmienok.

OOCR Region Liptov financuje projekt skibusovej dopravy aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vo výške 165-tisíc eur.