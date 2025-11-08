Siemens Švajčiarsku dodá 116 vlakov za 2,1 miliardy frankov

Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/Tomáš Bokor
Nemecká spoločnosť Siemens Mobility získala zmluvu na dodávku 116 nových regionálnych vlakov Švajčiarsku. Oznámila to švajčiarska železničná spoločnosť SBB.

Hodnota kontraktu je približne 2,1 miliardy švajčiarskych frankov. Nové vlaky budú premávať najmä v regióne Zürichu a nahradia vlaky, ktoré tam premávajú od roku 1990.

Švajčiari sú z hľadiska počtu kilometrov na osobu najväčšími užívateľmi železníc v Európe. Štátna spoločnosť SBB v krajine s približne 9,1 milióna obyvateľov denne prepraví 1,39 milióna cestujúcich.

