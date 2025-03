Rooseveltova nemocnica začína s úpravami dopravného značenia, práce prinesú dočasné obmedzenie parkovania

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici začala od 17. marca s realizáciou zmeny dopravného značenia, ktorá je súčasťou projektu reorganizácie dopravy počas výstavby novej nemocnice.

Projekt bol avizovaný už v máji minulého roku, avšak pre neočakávane dlhý proces schvaľovacieho konania sa začína s jeho aplikáciou až teraz.

Stavebné práce budú realizované vo večerných hodinách

Hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje informovala, že počas najbližších troch týždňov budú na úsekoch ciest v smeroch od kruhového objazdu pri LIDL – k nemocnici, k výjazdu na R1 a v smere na THK odstraňovať vodorovné a zvislé dopravné značenie a vytvárať nové značenie.

Stavebné práce bude zhotoviteľ realizovať vo večerných hodinách, čím nebude obmedzená bežná denná premávka. Ostatné práce nebudú zasahovať do premávky.

Zásadnejšie obmedzenie

V dňoch 18. až 20. marca nastane zásadnejšie obmedzenie, konkrétne obmedzenie parkovania na Námestí Ludvika Svobodu popri ceste v smere od zastávky MHD ku križovatke s ulicou Tajovského.

V zmysle harmonogramu prác budú v týždni do 23. marca realizovať prípravu na vodorovné dopravné značenie. V týždni od 24. do 30. marca budú realizovať nové vodorovné a zvislé značenie. Od 31. marca do 6. apríla budú realizovať plošné dopravné značenie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prvý budú realizovať úsek smerom k nemocnici od kruhového objazdu, druhý úsek bude Tajovského od kruhového objazdu na výjazd R1 a posledný úsek Kruhový objazd smer THK. Dokončením trvalého dopravného značenia bude upravená parkovacia politika, výsledkom ktorej by mal byť plynulejší chod dopravy na danom úseku a najmä výhodnejšie podmienky pre MHD.