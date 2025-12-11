Rekonštrukcia cesty v Horných Orešanoch mešká a tak skoro nebude hotová, obchádzky budú pokračovať

Cez Horné Orešany v okrese Trnava už mali jazdiť autá po vynovenej ceste. Rekonštrukcia cesty II/502 však mešká, dodávateľská firma na určitý čas práce zastavila a autá aj autobusy musia naďalej využívať obchádzky. Pôvodne mala byť cesta v dedine dokončená do novembra tohto roku, no ešte stále je rozkopaná a uzávierka pokračuje.
„Pôvodný harmonogram musel byť upravený. Po odovzdaní staveniska 30. júna a reálnom začiatku prác sa ukázalo, že v telese cesty sa nachádza viacero inžinierskych sietí uložených v neštandardných hĺbkach a trasovaní, čo nebolo možné predvídať,“ informoval agentúru SITA Peter Kováčik z Trnavského samosprávneho kraja. Projektovú dokumentáciu bolo preto potrebné prepracovať, čím vznikol časový sklz. „Od začiatku novembra práce prebiehajú v plnom pracovnom režime, a to aj počas víkendov, aby zhotoviteľ časový sklz dobehol,“ dodal Kováčik.
Ľudia sú nespokojní
Trnavský samosprávny kraj informoval, že obchádzkové trasy určené pre I. etapu prác sa nemenia a ich platnosť bude predĺžená do 30. mája budúceho roku. Snahou však je ukončiť túto etapu ešte v apríli. Ľudia z Horných Orešian sú nespokojní, rozkopaná a uzavretá cesta im komplikuje život. A nielen im, cesta II. triedy chýba podľa starostu Mareka Boháčka aj obyvateľom Smoleníc a ďalších obcí v okolia. Aj keď je rekonštrukcia tohto úseku cesty II/502 investíciou Trnavského samosprávneho kraja, ľudia sa sťažujú predovšetkým jemu.
„Obec bola súčinná pri aktualizácií projektu, ktorý sa musel meniť z dôvodu vysoko uložených inžinierskych sietí s projektantami, zamestnancami kraja, zhotoviteľom. Kladieme svoje požiadavky, tlmočíme požiadavky občanov a urgujeme realizáciu stavebných práv,“ vysvetlil starosta Boháček s tým, že ďalšie veci obec ovplyvniť nemôže.
Na práce majú 12 mesiacov
Obec Horné Orešany je už teraz pripravená hneď po dokončení cesty začať s obnovou chodníkov. Na túto investíciu už má schválené peniaze aj vybraného zhotoviteľa. V priebehu budúceho roka tak budú mať Horné Orešany zásadne zrekonštruovanú cestu na Hlavnej ulici aj chodníky popri nej.
Trnavský samosprávny kraj začal s dlho očakávanou rekonštrukciou takmer päťkilometrového úseku cesty II/502 pod Malými Karpatmi cez Horné Orešany až po obec Smolenice 30. júna. Zhotoviteľ má na práce na celom úseku podľa zmluvy 12 mesiacov.