Rekonštrukcia cesty v Horných Orešanoch mešká a tak skoro nebude hotová, obchádzky budú pokračovať

Trnavský kraj informoval, že obchádzkové trasy určené pre I. etapu prác sa nemenia a ich platnosť bude predĺžená do 30. mája budúceho roku.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Horné Orešany
Cesta cez Horné Orešany je už päť mesiacov rozkopaná, niekoľko ďalších ešte bude. Foto: SITA/Pavol Machovič
Horné Orešany Cestná doprava Regionálne správy z lokality Horné Orešany

Cez Horné Orešany v okrese Trnava už mali jazdiť autá po vynovenej ceste. Rekonštrukcia cesty II/502 však mešká, dodávateľská firma na určitý čas práce zastavila a autá aj autobusy musia naďalej využívať obchádzky. Pôvodne mala byť cesta v dedine dokončená do novembra tohto roku, no ešte stále je rozkopaná a uzávierka pokračuje.

„Pôvodný harmonogram musel byť upravený. Po odovzdaní staveniska 30. júna a reálnom začiatku prác sa ukázalo, že v telese cesty sa nachádza viacero inžinierskych sietí uložených v neštandardných hĺbkach a trasovaní, čo nebolo možné predvídať,“ informoval agentúru SITA Peter Kováčik z Trnavského samosprávneho kraja. Projektovú dokumentáciu bolo preto potrebné prepracovať, čím vznikol časový sklz. „Od začiatku novembra práce prebiehajú v plnom pracovnom režime, a to aj počas víkendov, aby zhotoviteľ časový sklz dobehol,“ dodal Kováčik.

Ľudia sú nespokojní

Trnavský samosprávny kraj informoval, že obchádzkové trasy určené pre I. etapu prác sa nemenia a ich platnosť bude predĺžená do 30. mája budúceho roku. Snahou však je ukončiť túto etapu ešte v apríli. Ľudia z Horných Orešian sú nespokojní, rozkopaná a uzavretá cesta im komplikuje život. A nielen im, cesta II. triedy chýba podľa starostu Mareka Boháčka aj obyvateľom Smoleníc a ďalších obcí v okolia. Aj keď je rekonštrukcia tohto úseku cesty II/502 investíciou Trnavského samosprávneho kraja, ľudia sa sťažujú predovšetkým jemu.

„Obec bola súčinná pri aktualizácií projektu, ktorý sa musel meniť z dôvodu vysoko uložených inžinierskych sietí s projektantami, zamestnancami kraja, zhotoviteľom. Kladieme svoje požiadavky, tlmočíme požiadavky občanov a urgujeme realizáciu stavebných práv,“ vysvetlil starosta Boháček s tým, že ďalšie veci obec ovplyvniť nemôže.

Na práce majú 12 mesiacov

Obec Horné Orešany je už teraz pripravená hneď po dokončení cesty začať s obnovou chodníkov. Na túto investíciu už má schválené peniaze aj vybraného zhotoviteľa. V priebehu budúceho roka tak budú mať Horné Orešany zásadne zrekonštruovanú cestu na Hlavnej ulici aj chodníky popri nej.

Trnavský samosprávny kraj začal s dlho očakávanou rekonštrukciou takmer päťkilometrového úseku cesty II/502 pod Malými Karpatmi cez Horné Orešany až po obec Smolenice 30. júna. Zhotoviteľ má na práce na celom úseku podľa zmluvy 12 mesiacov.

Horné Orešany
Cesta cez Horné Orešany je už päť mesiacov rozkopaná, niekoľko ďalších ešte bude. Foto: SITA/Pavol Machovič
Viac k osobe: Marek BoháčekPeter Kováčik
Firmy a inštitúcie: TTSK Trnavský samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: Rekonštrukcia cesty
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk