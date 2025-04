Výber mýta na Slovensku prejde zmenami, upravia sa sadzby aj systém zliav

Od 1. júla 2025 prejde elektronický mýtny systém na Slovensku významnými zmenami v súlade s európskou smernicou Eurovignette. Ako uviedol hovorca SkyToll Miroslav Beneš, nový spôsob výpočtu mýta zohľadní spôsob určenia emisnej CO2 triedy vozidla a súčasne sa zmení aj systém zliav pre vozidlá nad 3,5 tony na spoplatnených úsekoch ciest.

Súlad medzi pravidlami mýtneho systému na Slovensku s európskou legislatívou zabezpečilo nariadenie vlády. Beneš dodal, že pre výpočet sadzby mýta budú okrem typu, hmotnosti, kategórie vozidla, počtu náprav a emisnej triedy EURO rozhodujúce aj limitné hodnoty emisných tried CO2, skupina a podskupina vozidla a dátum prvej registrácie vozidla. Implementácia požiadaviek EÚ bude mať na Slovensku veľmi podobnú formu ako v iných krajinách.

Sadzby mýta budú obsahovať tri zložky

„Napríklad v susednej Českej republike boli zmeny súvisiaci s emisiami CO2 zavedené v marci minulého roka,“ povedal hovorca SkyToll s tým, že sadzby mýta budú obsahovať tri zložky a to poplatok za infraštruktúru, poplatok za emisie CO2 a poplatok za znečistenie ovzdušia. Sadzby mýta budú obsahovať odo dňa 01.07.2025 tieto tri zložky a výsledná sadzba mýta v eur/km bez DPH bude stanovená ich súčtom.

„Všetky tieto poplatky budú samostatne vyčíslené na faktúre pre prevádzkovateľa vozidla za prejazdené mýto. Konkrétne sadzby mýta platné odo dňa 1. júla 2025 budú zverejnené v predstihu na stránkach www.emyto.sk, kde budú mať dopravcovia k dispozícii aj obľúbený kalkulátor mýta,“ priblížil Beneš.

Zľavy zo sadzby mýta

Podľa hovorcu SkyToll, bude prevádzkovateľ vozidla môcť aj naďalej žiadať o zľavu zo sadzby mýta na vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a to za kilometre najazdené po vymedzených úsekoch diaľnic a ciest I. triedy nad stanovené limity počas kalendárneho roka.

„Pre určenie výšky percentuálnej zľavy odo dňa 1. júla 2025 do dňa 31. decembra 2025 sa nebudú započítavať kilometre najazdené v období do 30. júna 2025. Zároveň budú zrušené retrospektívne zľavy.“

Zľavy sa budú uplatňovať len na konkrétne vozidlo

Zľavy zo sadzieb mýta budú platiť pre vozidlá s hmotnosťou do 12 ton od 8 % do 12 % a pre vozidlá nad 12 ton od 8 % do 11 %. Zľavy sa budú uplatňovať len na konkrétne vozidlo a kilometre prejdené u jedného poskytovateľa mýtnej služby.

„Nemožno teda sčítať kilometre prejdené s palubnou jednotkou spoločnosti SkyToll, s kilometrami prejdenými s palubnou jednotkou poskytovateľa EETS, ani sčítať kilometre u viacerých poskytovateľov EETS,“ vysvetlil Beneš s tým, že dopravcovia budú informovaní o zmenách prostredníctvom kampane a na stránkach www.emyto.sk.