Raši a Ráž predstavili novú otvorenú výzvu, na projekty verejnej dopravy v Bratislavskom kraji pôjde takmer štvrť miliardy eur (video)

Minister investícií Richard Raši a minister dopravy Jozef Ráž na stredajšej tlačovej konferencii predstavili novú otvorenú výzvu, v rámci ktorej je určených takmer štvrť miliardy eur z eurofondov na projekty verejnej dopravy v Bratislavskom kraji.

Podľa Rašiho ide o nový typ výzvy, pri ktorom môžu samosprávy a prijímatelia sami rozhodovať o tom, ako a kde získané financie použijú. Výzva bude podľa neho zverejnená v najbližších hodinách a dňoch.

Kto môže žiadať o financie z výzvy?

„Financie z tejto výzvy môže žiadať hlavné mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, ale aj dopravný podnik,“ poznamenal Raši s tým, že o financie z výzvy sa rovnako môžu uchádzať aj mestá a obce či obchodné spoločnosti, ktoré pre samosprávu prevádzkujú služby verejnej dopravy.

Uchádzačmi môžu byť tiež napríklad Železnice SR, ako aj organizácie verejnej dopravy zriadené samosprávnym krajom či mestom.

Cieľ výzvy

Minister dopravy Ráž poznamenal, že cieľom tejto výzvy je dostať ľudí z áut do mestskej hromadnej dopravy. Na to však podľa neho musí byť verejná doprava atraktívna, spoľahlivá a ekologická.

„Peniaze z tejto výzvy môžu slúžiť na vybudovanie prestupných terminálov, modernizáciu električkových tratí, napájacích systémov pre trolejbusy, ale aj na nákup ekologických vozidiel či záchytné parkoviská,“ vymenoval Ráž.

Rekonštrukcia Hlavnej stanice v Bratislave

Minister dopravy sa tiež vyjadril k rekonštrukcii Hlavnej stanice v Bratislave. Podľa neho zrejme z kapacitných dôvodov stanica v budúcnosti nebude hlavnou stanicou, ale iba jednou zo staníc.

„Projekty, ktoré sme uvažovali s hlavným mestom, sa nebudú dať naplniť v tom rozmere, ako sa predpokladalo,“ uviedol s tým, že predpokladajú, že do konca tohto volebného obdobia sa Hlavnú stanicu podarí zrekonštruovať z vlastných prostriedkov ŽSR. Novú hlavnú stanicu bude podľa neho nutné postaviť na inom mieste.

„Toto sa určite bude realizovať z peňazí EÚ. V súčasnosti máme zazmluvnenú štúdiu realizovateľnosti s dobou dodania do konca roka, ale tlačíme na dodávateľa a sľúbili nám, že tie základné parametre budú známe už do konca tohto mesiaca,“ uviedol Ráž s tým, že ak všetko pôjde podľa plánu, Bratislava by mohla mať novú hlavnú stanicu do roku 2030, avšak závisí to od mnohých okolností.