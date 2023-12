Problémy s parkovaním v hlavnom meste by mohli vyriešiť moderné technológie (rozhovor)

Moderné technológie a zdieľané parkovanie by mohli vyriešiť niektoré problémy s parkovaním v Bratislave. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol CEO technologickej spoločnosti Gospace Labs Pavol Turčina a Ján Hrončák, ktorý má na starosti produkt ParkingAround. Ide o platformu, ktorá maximalizuje využitie parkovacích miest. Riešením podľa nich nie je stavať nové parkovacie miesta, ale dostatočne využívať tie existujúce.

Čo si myslíte o súčasnom systéme parkovania v Bratislave, dal by sa nejak vylepšiť?

V poslednom čase sme svedkami výrazných zmien v systéme parkovania v Bratislave. Zavedenie novej parkovacej politiky spôsobilo záujem aj o alternatívne riešenia, ktoré optimalizujú využívanie dostupných parkovacích miest. Naše hlavné mesto čelí typickým výzvam ako nedostatok parkovacích miest, dopravné zápchy a emisie. Moderné technológie a inovatívne prístupy nám môžu pomôcť čeliť týmto problémom.

Problémy s parkovaním v Bratislave by mohli vyriešiť moderné technológie. Zdroj: Gospace Labs

Ako by mohli moderné technológie zjednodušiť parkovanie v hlavnom meste?

Nejde len o počet parkovacích miest, ale o ich inteligentné využívanie. Kľúčom je optimalizácia a zdieľanie týchto miest, s čím moderné technológie pomôcť môžu. Zdieľanie parkovacích miest zvyšuje ich využiteľnosť až o 25 %. Predstavte si, že by ste mali o štvrtinu parkovacích miest viac, a to bez potreby stavať nové. Ide o skrytý potenciál, ktorý by mal každý zodpovedný majiteľ budovy alebo primátor riešiť. Platí to aj pre rezidenčné projekty v širšom centre mesta.

Čím sa zaoberá vaša spoločnosť a ako by bolo možné využiť tento systém pri parkovaní v Bratislave?

Riešenie ParkingAround vyrástlo vďaka nástrojom Fleximodo – Digital Parking, teda akéhosi “One-Shop” pre digitalizáciu parkovania.Jednotlivé komponenty sme pospájali do end-to-end platformy, ktorá ponúka integrované parkovacie riešenie na mieru. Vďaka bezdrôtovým senzorom máme v reálnom čase informáciu o akomkoľvek parkovacom mieste. Zrazu vidíme, koľko parkovacích kapacít doslova leží ladom.

Využívajú tieto parkovacie systémy niektoré slovenské mestá a samosprávy?

Naše parkovacie senzory a ďalšie digitálne prvky, ako napríklad online navigačné tabule sú nainštalované v budove Pradiareň v Bratislave, ale aj v okolitých parkovacích domoch biznis centra na Nivách. Tento rok sme digitalizovali parkovanie pre mesto Skalica. Väčšina našich projektov je v zahraničí, najväčší projekt máme v Česku, ide o 3400 senzorov v meste Pardubice. Podarilo sa nám expandovať do viac ako 50 krajín.

Ako dokážu takéto systémy prispievať k znižovaniu emisií v mestách?

Vieme dostupne zdigitalizovať konkrétne ulice, teda máme informácie o tom, koľko voľných miest na danej ulici je. Na malej bezdrôtovej tabuli vodič vidí, či sa mu oplatí krúžiť a hľadať miesto, alebo zaparkuje ďalej od domu. Za desať minút krúženia vyprodukuje automobil 1 kg CO₂. Efektívna navigácia a sprístupnenie dodatočného parkovacieho fondu, ktorý je aktuálne nevyužitý, je obrovský krok, ktorý by sme vedeli urobiť s cieľom znížiť emisie.