Prístavný most v Bratislave bude odľahčený od stoviek kamiónov, nová vetva križovatky D1/D4 je otvorená – VIDEO

Ministerstvo dopravy SR pokračuje v krokoch na odľahčenie centra Bratislavy od tranzitnej nákladnej dopravy nad 7,5 tony. Otvorenie novej vetvy križovatky D1/D4 v smere z Trnavy na Jarovce umožnilo presmerovať tranzitnú dopravu smerujúcu do Rakúska, Maďarska a Českej republiky mimo Prístavného mosta. Zmena už vstúpila do platnosti a kamióny tak od utorka obchádzajú Prístavný most aj v tomto smere.

Dopravu presmerovali už v marci

Ako informovala hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková, ešte v marci ministerstvo presmerovalo tranzitnú dopravu nad 7,5 tony v smere na Žilinu.

Podľa údajov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) to viedlo k zníženiu počtu nákladných vozidiel na Prístavnom moste o približne 650 denne, čo za tri mesiace predstavuje pokles až o 60-tisíc kamiónov v porovnaní s obdobím pred zákazom tranzitu. Po zavedení aktuálnej zmeny očakáva NDS podobné výsledky aj v opačnom smere.

Podľa nových pravidiel môžu cez Prístavný most prechádzať vozidlá nad 7,5 tony len v prípade, že zabezpečujú zásobovanie. Zákaz tranzitu tak platí obojsmerne.

Ide o štandardnú prax

„Nové dopravné značenie v smere z Trnavy na Českú republiku, Maďarsko a Rakúsko sme osadili v rámci prác na otvorení novej križovatkovej vetvy. Odklon tranzitu z Prístavného mosta tak už v oboch smeroch zostáva trvalým riešením. Je to vyčísliteľný dôkaz toho, že investície do mestských obchvatov majú obrovský zmysel,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž s tým, že osadili viacero dopravných značiek potrebných k prevádzke novootvorenej vetvy a k odklonu tranzitu.

Dodal, že investície do križovatky D1/D4 a do rozšírenia D1 pomáhajú nielen dopravcom, ale majú pozitívny vplyv aj na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov Bratislavy, keď znižujú hluk aj znečistenie ovzdušia a zvyšujú bezpečnosť. Rezort dopravy zároveň pripomína, že vylúčenie tranzitnej dopravy z centier miest je štandardnou praxou vo väčšine európskych metropol.

„Cieľom presmerovania dopravy je zvýšiť bezpečnosť a znížiť negatívny vplyv dopravy na obyvateľov,“ pripomenula Poláčiková.