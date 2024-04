Vlaky medzi bratislavskou Hlavnou stanicou a Lamačom premávajú po jednej koľaji, obmedzenie potrvá do polovice apríla

Železničná doprava na bratislavskom úseku medzi Hlavnou stanicou a Lamačom je pre rekonštrukciu železničného „Červeného“ mosta obmedzená na jednej koľaji.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojom portáli informovala, že počas výluky od 2. apríla od 9:00 do 15. apríla do 19:00 premávajú všetky vlaky na tomto úseku iba po 2. traťovej koľaji. Od 22. apríla od 9:00 do 6. mája do 19:00 tam budú všetky vlaky jazdiť len po 1. traťovej koľaji.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK.

Zastávka Bratislava – Železná studienka

Na zastávke Bratislava-Železná studienka budú cestujúci nastupovať a vystupovať od 2. do 15. apríla len na nástupišti č. 2 smerom na Kúty a od 22. apríla do 6. mája iba na nástupišti č. 1 v smere Bratislava.

Päťkilometrový úsek Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Lamač je súčasťou hlavnej trate Bratislava – Kúty – Břeclav.

Úsek Zlaté Moravce – Šurany

Na úseku Zlaté Moravce – Šurany sa výluka pre úpravu infraštruktúry 2. a 4. apríla týka dvoch osobných vlakov. Ide o ranný spoj na linke Nové Zámky 8:33 – Šurany 9:05 – Zlaté Moravce 10:04 a popoludňajší spoj Zlaté Moravce 13:44 – Šurany 14:43.

Vlaky môžu pre výluku meškať približne 15 minút. ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu medzi Šuranmi a Zlatými Moravcami s viacerými zastávkami na trase. Úsek Zlaté Moravce – Šurany má 41 kilometrov, je na trati Nové Zámky – Šurany dlhej 51 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.