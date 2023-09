Novú električkovú trať do bratislavskej Petržalky by mali odovzdať do užívania približne o rok.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca hlavného magistrátu Peter Bubla, mesto a zhotoviteľ robia všetko preto, aby bola stavba dokončená a odovzdaná v avizovanom termíne, teda do 30. septembra 2024.

„Práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke sa zintenzívnili. Pracuje sa na všetkých ucelených častiach stavby,“ uviedol hovorca.