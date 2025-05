Práce na podopretí mosta nad železnicou v Poprade idú podľa plánu, potrvajú do 19. mája - VIDEO

Práce na podopretí mosta nad železnicou v Poprade idú podľa plánu. Na utorkovom kontrolnom dni zástupcov ministerstva dopravy, Slovenskej správy ciest (SSC) a zhotoviteľa to skonštatoval štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma. Uzávierka mosta potrvá do 19. mája. Ako uviedol Choma, most vykazoval obrovské nedostatky a je v havarijnom stave.

„Museli sme pristúpiť k takémuto riešeniu, že počas rekonštrukcie železnice bude most podopretý celý čas. Teraz dochádza k výmene polí priamo ponad železnicu, čo je technicky náročné. Zhotoviteľ ale tvrdí, že sa vysporiada s termínom a 19. mája bude most spustený do prevádzky,“ uviedol štátny tajomník. Dodal, že až po skončení prác sa uzavrie doprava na ceste I/66, aby sa tam mohol zrekonštruovať železničný most.

Súvisiaci článok: Dialničiari odovzdali dva nové mosty nad budúcou R2 pri Košiciach

„Most na ceste I/18 ponad železnicu je zásadný, pretože nadväzuje na práce na železnici. Všetky tieto práce sú veľmi prísne koordinované, majú veľmi prísny harmonogram a nadväzujú jedna na druhú, pretože to nie je len o tomto moste. Onedlho budeme odstavovať premávku aj na železničnom moste, ktorý ide ponad cestu I/66 a samozrejme nemôže prísť k tomu, aby oba mosty boli zavreté naraz, pretože by došlo ku kolapsu,“ vysvetlil Choma.

Popradský most nad železničnou traťou na ceste I/18 v smere von z mesta na obec Hozelec je kvôli nutnej sanácii uzatvorený od utorka 29. apríla v plnom profile. Doprava je v čase prác na moste presmerovaná na obchádzkovú trasu po Ulici Levočská cez prepoj na Kukučínovu s vyústením na cestu I/18.