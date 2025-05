V Košiciach na Mostoch VSS sa znova zmenila organizácia dopravy

V Košiciach na Mostoch VSS sa opäť zmenila organizácia dopravy. Upozorňuje na to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, v súvislosti s druhou etapou opravy mosta ponad železničnú trať, na ceste I/16 (Nižné Kapustníky, Mosty VSS).

„Doprava na Rožňavu bude vedená v jednom jazdnom pruhu v pôvodnom smere, doprava na Prešov bude vedená v jednom jazdnom pruhu v protismere,“ informuje polícia.

Uzavretý ostane výjazd zo sídliska Nad jazerom. Motoristi to môžu obísť cez ulicu Južné nábrežie a ulicu Teplárenskú, popod most. Obmedzenia potrvajú do večerných hodín 17. mája (sobota).