Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Trenčíne a Považskej Bystrici, vodičov žiadajú o ohľaduplnosť

Trenčianska krajská polícia upozorňuje na obmedzenia v Trenčíne aj Považskej Bystrici. Ako Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne informovalo na sociálnej sieti, v piatok 14. novembra bude v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na autobusovej stanici v krajskom meste v úseku približne 200 metrov medzi vjazdom a výjazdom od železničnej stanice prebiehať frézovanie Železničnej ulice. Práce by podľa polície mali byť realizované mimo rannej a poobednej dopravnej špičky, premávku budú riadiť regulovčíkmi.
„Vzhľadom na intenzívny pohyb autobusov mestskej a prímestskej dopravy a dopravnej obsluhy, žiadame vodičov motorových vozidiel, aby využili presun po ceste I/61 a nevytvárali v uvedenom úseku kolóny a zdržanie autobusových liniek v meste Trenčín,“ uviedla polícia s tým, že o úplnej uzávierke z dôvodu asfaltovania budú včas informovať.
KR PZ v Trenčíne tiež oznámilo občanom, že v piatok 14. novembra v čase od 6:00 do 14:00 bude prebiehať rekonštrukcia odbočovacieho pruhu pri svetelne riadenej križovatke ciest I/61 a II/517 v Považskej Bystrici. Tá si vyžiada vypnutie svetelnej signalizácie v celej križovatke. Premávka bude v prípade potreby riadená príslušníkmi Policajného zboru.
„V súvislosti s uvedenými prácami Vás žiadame o ohľaduplnosť voči pracovníkom a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,“ apelovala polícia.