Polícia hlási obmedzenie na diaľnici D1. Potrvá štyri hodiny a vodiči budú musieť ísť obchádzkou

Prešovskí policajti hlásia dopravné obmedzenie na diaľnici D1. V sobotu od 20:00 do polnoci bude uzavretý úsek diaľnice medzi križovatkami Mengusovce – Poprad Západ vrátane tunela Bôrik. Uzávierka tunela sa pritom týka pravej tunelovej rúry smerom na Prešov a ľavej tunelovej rúry smerom na Žilinu.
Policajti upozornili, že obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez mesto Svit. Policajti tak žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravného značenia.