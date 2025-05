Počet cestujúcich mestskou hromadnou dopravou v Prešove mierne vzrástol

Celkový počet prepravených cestujúcich mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Prešove za prvé tri mesiace tohto roka medziročne mierne vzrástol.

Mierny nárast cestujúcich

Vyplýva to z analýzy údajov Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP), a.s. o počte prepravených cestujúcich, ktoré má k dispozícii z počítadiel aktuálne nainštalovaných v jednej pätine autobusov a trolejbusov.

Ako informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, tieto údaje porovnali s ukazovateľmi a prepočtami o prepravených cestujúcich, ktoré sa počítajú štandardnou štatistickou metódou, na základe predaných cestovných lístkov všetkých kategórií.

„Po zosumarizovaní, vyhodnotení a porovnaní týchto údajov, bol vykázaný mierny nárast všetkých prepravených cestujúcich, ak porovnávame prvý kvartál tohto a minulého roka,“ vysvetlil poverený výkonný riaditeľ DPMP Karel Hirman.

Celoročné jednoeurové lístky

Mierny nárast prepravených cestujúcich súvisí s narastajúcim využívaním celoročných jednoeurových cestovných lístkov pre deti a mládež a seniorov do 70 rokov s trvalým pobytom v Prešove a Ľuboticiach, ako aj s väčším využívaním dlhodobých a zľavnených cestovných lístkov tými cestujúcimi, ktorí využívajú výhody MHD pravidelne a každodenne. Platí to aj o bezplatnej preprave pre deti do šesť rokov a seniorov nad 70 rokov.

„Doterajší relatívne výraznejší prepad predaja cestovných lístkov v úvode roka 2025 pre jednorazovú prepravu, ktoré používajú občasní cestujúci a návštevníci Prešova, teda vôbec neznamená pokles používania hromadnej dopravy Prešovčanmi a obyvateľmi okolitých obcí,“ zdôraznil Hirman.

Medziročný nárast tržieb

Zmeny platné od nového roka pre túto kategóriu lístkov podľa dopravcu priniesli pomerne výrazný medziročný nárast tržieb z ich predaja.

„Ak sa tento pozitívny trend potvrdí aj v ďalších mesiacoch tohto roka, tak to v nemalej miere pomôže finančnej situácii DPMP, a teda aj mestskému rozpočtu,“ vysvetlil Hirman s tým, že vďaka zvýšeným tržbám z predaja jednorazových lístkov sa podarí kompenzovať zaťaženie podniku spojené so zvýšenou daňou z pridanej hodnoty a zavedením novej transakčnej dane zo strany štátu.

Náklady podniku

Tohtoročné náklady DPMP zaťažia tieto dane o zhruba pol milióna eur.

„Tieto náklady tak vlastne zaplatia náhodní občasní cestujúci a návštevníci Prešova, namiesto Prešovčanov a obyvateľov okolitých obcí, ktorí používajú mestskú hromadnú dopravu pravidelne,“ dodal výkonný riaditeľ DPMP.

Zároveň dodal, že pre efektívnejšie využívanie MHD, vstúpil dopravný podnik do dialógu s najväčšími zamestnávateľmi v Prešove a okolí, s cieľom uspôsobiť grafikony jednotlivých liniek potrebám ich zamestnancov.

Prvá takáto zmena od 1. mája už nastala pri linkách MHD zabezpečujúcich prepravu zamestnancov a pacientov Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.