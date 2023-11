Partizánske vypísalo tender na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy

Mesto Partizánske vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na obdobie do 30. júna 2025. Predpokladaná hodnota zákazky dosahuje 373 500 eur. Obálky so súťažnými ponukami by sa podľa zverejnených údajov vo Vestníku verejného obstarávania mali otvárať 7. decembra.

Aktuálne služby mestskej autobusovej dopravy zabezpečuje pre mesto SAD Prievidza na dvoch autobusových linkách. Radnica vyhlásila tender na obdobie od 1. januára 2024 do 30. júna 2025 s tým, že rozsah obstarávania predstavuje približne 150-tisíc kilometrov.

Má ísť o preklenovacie obdobie, keďže radnica už aktuálne pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na obdobie od 1. júla 2025 do 30. júna 2035.

„Predpoklad verejného obstarávateľa je uzatvoriť ďalšiu zmluvu na minimálne 10 rokov s novými kvalitatívnymi štandardmi poskytovaných služieb. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania je prvý kvartál roku 2024,“ uviedla radnica.