Opravy mostov na R1 v Banskej Bystrici prinesú zmeny v doprave, práce potrvajú do leta

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína od pondelka 5. mája s opravami na rýchlostnej ceste R1 v Banskej Bystrici, časť Hušťák. Sanácia ríms na dvoch mostoch potrvá necelé dva mesiace. Ako informovala NDS, jeden z mostov sa nachádza na estakáde na R1 nad cestou I/66, kde budú práce prebiehať na vonkajšej rímse ľavého mosta v smere na Zvolen, pričom doprava bude presmerovaná do ľavého jazdného pruhu ľavého pásu.

Ďalší most sa nachádza v lokalite nad cestou III/066024. Pre čo najplynulejšiu dopravu na danom úseku sú práce rozvrhnuté do dvoch etáp. V prvej budú prebiehať na pravej strane mosta, vo vetve smer Žilina, pričom doprava bude presmerovaná do ľavej časti jazdného pruhu a odstavného pruhu. V druhej etape budú práce v odstavnom pruhu a ľavej časti jazdného pruhu mosta, pričom doprava bude vedená v pravej časti jazdného pruhu.

Počas prác na mostoch vyčistia podhľad mostných ríms vysokotlakovým vodným lúčom. „Aby sme zachovali plynulosť dopravy, práce pod mostami budú prebiehať v nočných hodinách počas troch víkendov,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.